Ich war nach Sonys ersten Classic-Versuchen sehr skeptisch, ob sich das Premium-Angebot von PlayStation Plus lohnen würde. Nach den gestrigen Meldungen, dass Features wie Savestates und eine Rückspul-Funktion vorhanden sind, habe ich mich jedoch vom Retro-Hype anstecken lassen. Dieser muss nun einer deutlichen Ernüchterung weichen.



Viel konnte ich noch nicht spielen, aber für mich sind die verwendeten PAL-Version schon jetzt ein Ärgernis, das vermeidbar gewesen wäre. 3D-Spiele der PlayStation-1-Generation sind nicht sonderlich gut gealtert, weswegen ich mich über ein ordentliches Plus bei der Spielbarkeit gefreut hätte.



Ich würde keineswegs sagen, dass die PS1-Spiele, die als PAL-Versionen vorliegen, unspielbar sind, da für den Premium-Service aber ein Aufpreis von zwanzig Euro im Jahr bzw. drei Euro im Monat fällig wird, hätte ich erwartet, dass dann auch das Maximum aus den alten Spielen herausgeholt wird. Hoffentlich findet bis zum Start in Europa bei Sony noch ein Umdenken bei Sony statt, denn ich finde, jeder Fan sollte seine Retro-Lieblinge in der bestmöglichen Qualität genießen können.