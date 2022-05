Wow, das neue PS Plus bringt spielbare Demos zu Cyberpunk 2077 und Horizon Forbidden West

Sony startet im Juni das überarbeitete PS Plus-Angebot mit gestaffelten Angeboten und Vorteilen. Jetzt wurden die ersten Spiele bekannt gegeben, die zukünftig für all diejenigen mit PS Plus Extra (Katalog aus PS4 und PS5-Titeln) oder PS Plus Premium (sämtliche PlayStation-Generationen) bereit stehen werden. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem separaten Artikel.

Wer mit PS Plus Premium die höchste Stufe vom Sony-Service abonniert, hat darüber hinaus auch noch Zugriff auf Demos, die hier "Game Trials" genannt werden. Ihr könnt also die Spiele, für die ein solche Trial bereit steht, über eine längere Zeit ausprobieren, um dann möglicherweise eine Kaufentscheidung für den jeweiligen Titel zu treffen.

Für folgende Spiele wird es zum Start des Dienstes Demos geben:

Noch ist nicht ganz klar, ob dies die komplette Game Trial-Liste ist, das zumindest aus der offiziellen Ankündigung nicht hundertprozentig hervor. Zukünftig soll die Auswahl aber in jedem Fall erweitert werden.

Zwei Stunden spielbar, Fortschritt wird gespeichert

Bei den Trials handelt es sich um keine eigens angefertigte Demos, sondern um die komplette Spiel, die ihr dann auch entsprechend herunterladen müsst. Dann könnt ihr euch laut PlayStation Blog zwei Stunden in dem jeweiligen Spiel aufhalten, der Countdown läuft allerdings nur, wenn ihr euch wirklich im Spiel befindet.

Cool: Gesammelte Trophäen und Spielfortschritt werden gespeichert, sodass ihr bei einem eventuellen Kauf nicht komplett von vorne beginnen müsst.

Bereits im April war durchgesickert, dass Sony planen würde, Probeversionen von Spielen für Premium-Abonnenten, die mindestens zwei Stunden Spielzeit haben sollen. Mit der jetzigen Bekanntmachung haben sich diese Gerüchte nun bewahrheitet.

