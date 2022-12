PS Plus Premium + Extra: Diese Titel wurden 2022 am meisten gezockt

Jahresendzeit heißt Listenzeit: Die besten oder die schlechtesten Spiele und natürlich all unsere Spiele-Statistiken. Sony verrät im Rahmen des eigenen Jahresrückblickes 2022 auch einige Statistiken zum Nutzungsverhalten all jener, die ein PS Plus-Abo haben. Wenn ihr wissen wollt, welche PS1-Klassiker bei PS Plus Extra und Premium am häufigsten gespielt wurden (und vieles mehr), seid ihr hier genau richtig.

PS Plus Premium: Toy Story 2 ist der meistgespielte PS1-Klassiker des Jahres

Wir blicken zurück und Sony tut das auch. Neben einem eigenen Nintendo Switch-Rückblick samt sämtlicher Statistiken zu eurem persönlichen Spielejahr 2022 verraten wir euch hier, wo ihr den Überblick über eure Aktivitäten auf PS4 und PS5 findet:

Im Rahmen dieser Statistiken wurde von Sony auch ausgewertet, welche Titel aus dem PS Plus-Bereich eigentlich am meisten, häufigsten und längsten gespielt wurden. Fangen wir mit dem Klassiker-Katalog an, der euch bei PS Plus Premium zur Verfügung steht. Dabei sorgt vor allem der PS1-Bereich für eine große Überraschung (via: PushSquare).

Toy Story 2 war das am meisten gespielte PS1-Spiel aus dem PS Plus Premium-Katalog 2022. Wer hätte das gedacht? Offenbar verbinden viele Fans der ersten Stunde nostalgische Gefühle mit dem Pixar-Titel und lassen dafür Spiele wie Wild Arms, Resident Evil Director's Cut oder Ape Escape links liegen. Immerhin landet Tekken 2 auf Platz 2.

Insgesamt wurde aus dem Klassiker-Katalog aller PS1- bis PS4-Spiele Mafia: Definitive Edition am häufigsten gezockt. Dicht gefolgt von God of War 3: Remastered. Zumindest Letzteres dürfte keine allzu große Überraschung sein, immerhin haben wir dieses Jahr mit God of War: Ragnarök den neuesten Teil des Franchises bekommen. Gut möglich, dass sich waschechte Fans mit dem Klassiker vorbereiten wollten.

Bei PS Plus Extra wurde ein sehr spezielles Spiel am häufigsten gezockt, das dieses Jahr auch generell sehr beliebt war: Stray. Dicht gefolgt von Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Valhalla und Red Dead Redemption 2.

PS Plus Essential-Abonnent*innen haben währenddessen natürlich auch viele Spiele gezockt. Von den monatlichen Bonus-Titeln haben sich FIFA 22, UFC und Dirt 5 der größten Beliebtheit erfreut.

Eine Liste mit allen Klassikern, die es aus der Zeit von PS1, PS2, PS3 und PS4 im Rahmen des PS Plus Premium-Abos gibt, findet ihr hier. Jetzt seid ihr dran:

Welche PS Plus-Spiele habt ihr im Jahr 2022 am meisten gespielt, welche Klassiker waren eure Favoriten?