Nintendo Switch Wrapped 2022: So könnt ihr euch eure Spiele-Statistik anzeigen lassen

Na, habt ihr das ganze Jahr über nur wieder Zelda BotW oder Animal Crossing gespielt? Wer es jetzt ganz genau wissen will, kann sich die eigene Spiele-Statistik des Jahres 2022 anzeigen lassen. Darin bekommt ihr fein säuberlich aufgeschlüsselt, mit welchen Spielen und Genres ihr auf der Switch am meisten Zeit verbracht habt.

Der Nintendo Switch-Jahresrückblick 2022 ist da!

Darum geht's: Mittlerweile ist es zu einer netten Tradition geworden, dass uns Nintendo, PlayStation oder auch andere Dienste wie Spotify gegen Ende des Jahres eine Übersicht unserer Aktivitäten präsentieren. Das kann überraschend, erschreckend oder befriedigend ausfallen, macht in den allermeisten Fällen aber großen Spaß.

So funktioniert's: Navigiert zu dieser Nintendo-Seite für euren persönlichen Jahresrückblick 2022. Meldet euch an und klickt auf "Los geht's!"

Hab ich wirklich so viel gespielt? Wer im Jahr auf viele Hundert oder gar Tausend gespielte Stunden kommt, dürfte sich besonders dafür interessieren, welche Titel denn nun genau dafür verantwortlich sind. Nintendo zeigt euch jetzt auch die folgenden Kategorien zu eurem Spielverhalten auf der Switch im Jahr 2022 an:

Meistgespielt

Mehr als drei Jahre gespielt

Nach längerer Pause wieder gespielt

Lieblingssoftware nach Monaten/am längsten gespielt sortiert

Das kann dann zum Beispiel so aussehen:

So richtig repräsentativ ist das Ganze natürlich nicht, wenn ihr auch noch auf anderen Plattformen spielt und die allgemeinen Zeiten davon nicht berücksichtigt werden. Interessant wäre daher eine komplette Übersicht, die wirklich alles bündelt, aber bis dahin müssen wir uns das wohl oder übel selbst zusammensuchen. Schade ist natürlich auch, dass hier die Jahresendzeit noch gar nicht mit einberechnet ist.

Bei vielen Nintendo Switch-Besitzer*innen dürften die Pokémon-Editionen Karmesin und Purpur die Liste der meistgespielten Titel im Jahresrückblick 2022 anführen. Immerhin haben die sämtliche Rekorde gebrochen und stellen nun die sich am schnellsten verkaufenden First Party-Exclusives ever dar.

Zeigt her eure Statistiken! Welche Titel habt ihr 2022 am meisten gespielt? Was sind eure Switch-Favoriten?