Mit PS Plus Premium könnt ihr ab sofort 5 Crunchyroll-Animes ohne Zusatzkosten schauen - diese Serien sind dabei

Crunchyroll ist ab jetzt bei PS Plus Premium enthalten - zumindest zum Teil.

Sony hat nicht nur frisch die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium angekündigt, sondern gleich noch eine gute Nachricht für alle Anime-Fans in petto gehabt: Ab sofort könnt ihr mit einem Premium-Abo nämlich mehrere Crunchyroll-Animes schauen. Und zumindest eine weitere ist bereits angekündigt.

Diese Animes könnt ihr mit PS Plus Premium gratis schauen

Schon 2021 hatte Sony Crunchyroll aufgekauft und damit Hoffnungen bei vielen Fans geschürt, dass der Streamingdienst bald Teil von PS Plus werden könnte. Jetzt machen zumindest die ersten Serien den Anfang und werden in die VoD-Bibliothek von Sony Pictures Core integriert.

Besitzt ihr nämlich ein PS Plus Premium-Abo, könnt ihr auf über 100 Filme der Streaming-App inzwischen kostenlos zugreifen. Ab sofort gesellen sich auch einige Anime-Serien dazu.

Diese fünf Crunchyroll-Animes machen den Anfang:

86 EIGHTY-SIX (eine Staffel)

(eine Staffel) Log Horizon (zwei Staffeln)

(zwei Staffeln) To Your Eternity (eine Staffel)

(eine Staffel) Welcome to Demon School! Iruma-kun (eine Staffel)

(eine Staffel) The Rising of the Shield Hero (zwei Staffeln)

Diese Anime-Serien könnt ihr aktuell mit PS Plus Premium schauen.

Nicht alle aktuellen Staffeln enthalten: Hierbei handelt es sich natürlich nur um einen kleinen Teil des Angebots von Crunchyroll. Außerdem sind nicht alle Staffeln der Serien bei Sony Pictures Core enthalten. Die meisten der oben aufgeführten Animes haben auf Crunchyroll nämlich noch mindestens eine weitere Staffel.

Weitere Anime-Serien folgen

Auch wenn das Start-Aufgebot an Anime-Serien bei PS Plus Premium erst einmal noch ziemlich überschaubar aussieht, können wir immerhin mit weiteren Animes rechnen. So ist nämlich die erste Staffel von My Hero Academia bereits für den 1. April angekündigt.

Ob danach noch weitere Serien folgen und falls ja, wann das Angebot erweitert wird, hat Sony dagegen noch nicht enthüllt. Da die Gratis-Auswahl bei Sony Pictures Core aber regelmäßig erweitert und durchrotiert werden soll, stehen die Chancen zumindest gut, dass Anime-Serien davon nicht ausgenommen sind.

Was haltet ihr von dieser Auswahl? Hättet ihr euch lieber andere Anime-Serien gewünscht?