PS Plus Essential im März 2024: Das sind die neuen Gratis-Spiele im Abo

Sifu gehört zu den PS Plus-Essential-Spielen im März 2024.

Es ist Monatsende, also hat Sony mal wieder die PS Plus Essential-Spiele für den kommenden Monat offiziell angekündigt. Diese Titel könnt ihr im März 2024 abseits der normalen Abogebühren kostenfrei herunterladen und spielen.

Diese Spiele sind im März 2024 bei PS Plus Essential dabei

Ab wann kann ich die Essential-Titel herunterladen? Falls ihr direkt loslegen wollt, müssen wir euch enttäuschen. Die Essential-Spiele sind nicht ab sofort verfügbar, sondern erst in ein paar Tagen. Freigeschaltet werden sie traditionell immer am ersten Dienstag eines Monats, das wäre also der 5. März 2024.

Um welche Uhrzeit kann ich den Download starten? Hier gibt es bei PS Plus-Essential Spielen keine genauen Angaben, wohl aber Erfahrungswerte. Und die besagen, dass die Spiele vermutlich zwischen 12 bis 13 Uhr verfügbar sein werden.

Denkt an die PS Plus-Spiele aus dem Februar!

Falls ihr die Warteuzeit überbrücken wollt – und euch die Essential-Spiele des Vormonats nicht gesichert habt – solltet ihr das noch schnellstmöglich erledigen, da sie nicht mehr lange verfügbar sind. Um welche Titel es sich genau handelt, erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel.

Das sind die neuen PS Plus-Spiele im März

Sifu

0:34 Kung-Fu-Hoffnung Sifu überrascht im Trailer mit vorgezogenem Release

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action

Durchgesickert war es schon vorher, jetzt ist Sifu als PS Plus Essential-Titel auch offiziell bestätigt worden. In dem anspruchsvollen Actionspiel schlüpfen wir in die Rolle eines Kampfsportlers, der sich in Nahkämpfen durch eine Stadt prügelt. Das Besondere: Sterben wir, erwachen wir dank eines magischen Anhängers wieder zum Leben, altern dabei allerdings ein wenig.

F1 23

5:46 F1 23 zeigt komplett neuen Modus: F1 World wird eine echte Herausforderung

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Rennspiel

Knapp drei Monate vor dem Release des neuen Teils könnt ihr euch als Essential-Abonnent*in jetzt in F1 23 von EA warm fahren. Das Ganze ist eine Umsetzung des echten Formel 1-Sports, samt aller Strecken, Fahrer etc. Im 23er-Ableger feierte unter anderem der Story-Modus ein starkes Comeback.

Hello Neighbor 2

2:39 Hello Neighbor 2 - Trailer zum Spiel

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action

In dem Horrorspiel geht es darum, als Journalist die kriminellen Delikte in der Nachbarschaft aufzudecken und dabei möglichst nicht geschnappt zu werden.

Destiny 2: The Witch Queen (DLC)

1:28 Destiny 2: Trailer zur Erweiterung Witch Queen zeigt das neue, düstere Gebiet

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Shooter

Witch Queen ist die vierte, normalerweise kostenpflichtige Erweiterung für Destiny 2. Dieses Mal wagen sich die Hüter in den Kampf gegen Savathûn und betreten dafür ihre Thronwelt, um der Hexenkönigin das Handwerk zu legen. Neben einer neuen Storykampagne gibt es unter anderem einen neuen Raid, Waffen-Crafting, einen neuen Waffentyp und überarbeitete Lichtklassen.

Wie gefällt euch die Essential-Auswahl im März – ist etwas für euch dabei?