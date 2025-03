Es gibt gerade etliche Gratis-Goodies dank PS Plus und viele übersehen es: Mit Premium bekommt ihr weitaus mehr als nur Bonus-Spiele

Dank PS Plus Premium erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek, sondern könnt auch viele Filme ohne Zusatzkosten schauen.

Mit einer PS Plus Extra- oder Premium-Mitgliedschaft bekommt ihr bekanntlich Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek an Bonus-Spielen. Doch einige unter euch haben vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass ihr mit einem Premium-Abo auch noch weitere Vorteile habt: Ihr könnt nicht nur jede Menge Videospiele ohne weitere Zusatzkosten zocken, sondern auch Filme schauen!

Kostenlos Filme schauen mit PS Plus Premium

Wie geht das? Besitzt ihr PS Plus Premium, dann könnt ihr über die Sony Pictures Core-App aktuell fast 100 Filme ohne weitere Zusatzkosten schauen. Dies mag für die ein oder andere Person auf den ersten Blick nicht direkt ersichtlich sein, da ihr die App erst herunterladen bzw. auf der PS5 in einem separaten Reiter aufrufen müsst.

Filme via PS Plus Premium dank Sony Pictures Core-App schauen - so geht's Ruft die Sony Pictures Core-App über den Medien-Tab auf eurer PS5 ab

Auf der PS4 müsst ihr sie aus dem Store herunterladen

App starten und dann meldet euch mit der Mail-Adresse an, die auch zu eurem PSN-Account gehört

Im Menü der App findet ihr den Reiter "Im Lieferumfang von PlayStation Plus enthalten", hier findet ihr alle Filme, die ihr dank Premium aktuell ohne Zusatzkosten schauen könnt

Auf Sonys hauseigener VoD-Plattform könnt ihr außerdem über 2.000 Filme kaufen oder leihen (auch ohne PS Plus).

Welche Filme kann ich aktuell mit Premium schauen? Redditor "Akunoma" hat eine Liste via Letterboxed erstellt, die wir weiter unten mit euch teilen. In diesem Monat sind unter anderem dabei:

Resident Evil Apoalypse

Resident Evil Extinction

Resident Evil Afterlife

District 9

Kung Fu Hustle

Snatch

Big Fish

The Walk

Hook

Final Fantasy 7: Advent Children

Bad Country

....und viele mehr!

Hinweis: Die Filme, die ihr mit PS Plus Premium schauen könnt, bleiben nicht dauerhaft im Katalog, stattdessen wird er regelmäßig aktualisiert.

Wann werden die PS Plus Extra-/Premium-Spiele im März angekündigt?

Nicht mehr lange, dann kündigt Sony auch die Bonus-Spiele bekannt, die ihr in diesem Monat mit eurem Extra- oder Premium-Abo erhaltet:

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 12. März 2025

Mittwoch, der 12. März 2025 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 18. März 2025

Wenn die Spiele bekannt sind, findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu pünktlich auf GamePro.de.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo: Essential, Extra und Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PlayStation Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Nutzt ihr die Core App und schaut Filme dank PS Plus Premium?