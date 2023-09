Zu Unrecht vergessen! Dieses PS Plus-Spiel ist ein echtes Higlight und ihr könnt es sogar an einem Tag durchzocken

The Forgotten City ist eine kleine Story-Perle.

The Forgotten City – der Name ist hier vielleicht für den ein oder anderen Programm, denn bei dem Überangebot an Spielen in den Abos werden die "kleineren" Titel gerne mal vergessen. Darum wollen wir euch an den Titel, der aus einer Skyrim-Mod entstanden ist, erinnern beziehungsweise ihn euch ans Herz legen.

Falls ihr PS Plus Extra- oder Premium-Mitglied seid und einen lohnenswerten Titel sucht, den ihr an ein bis zwei Abenden locker durchzocken könnt, ist das Story-Adventure unser Tipp für euch.

Das erwartet euch in unserem PS Plus-Tipp

Die Kurzvariante: The Forgotten City ist ein Zeitschleifen-Spiel, bei dem ihr die Handlung jeden Tag aufs Neue durch eure Handlungen und Dialogentscheidungen beeinflusst und euer Wissen, das ihr beim letzten Loop gesammelt haben, einsetzen müsst. Dabei verschlägt es euch in ein mystisches altrömisches Setting, das eine herrlich geheimnisvolle Stimmung mitbringt.

Bei der internationalen Kritik kommt das Spiel richtig gut an und konnte auf Opencritic eine Punktzahl von 84 abstauben.

8:58 The Forgotten City: Trailer zeigt erstes Gameplay des Römer-Rollenspiels

Darum geht es im Spiel

Unseren Hauptcharakter steuert ihr aus der Egoperspektive und seine Fähigkeiten könnt ihr zunächst ein wenig anpassen, was in unterschiedlichen Situationen Vorteile bringen kann; beispielsweise eine schnellere Sprint-Geschwindigkeit.

Ihr erkundet eine vergessene, unterirdische Stadt und trefft dabei auf die Bewohner*innen, die allesamt der "goldenen Regel" unterworfen sind. Dieses göttliche Gesetz sorgt für Angst und Schrecken, weil alle in goldene Statuen verwandelt werden, sobald auch nur eine Person eine Sünde begeht.

An dem sich immer wiederholenden Tag versucht ihr zu verhindern, dass genau das nicht passiert und ihr endlich aus der Schleife ausbrechen könnt. Das ist ganz schön knifflig und geschieht hauptsächlich durch Detektivarbeit, beziehungsweise Gespräche mit den Bewohner*innen. Dabei müsst ihr Manipulation und Betrug durchschauen und selbst clever manipulieren.

Es gibt zwar auch Kämpfe, denen könnt ihr aber auch aus dem Weg gehen und sie gehören wirklich nicht zu den Highlights des Spiels, sondern fühlen sich eher etwas ungelenk an; im Gegensatz zum äußerst gelungenen Rest.

The Forgotten City gibt es für PS4 und PS5, aktuell bei PS Plus Extra und Premium, wie lange noch, steht nicht fest. Aber ihr könnt das Spiel auf jeden Fall an einem Wochenende, wenn ihr euch beeilt, sogar an einem Tag, durchspielen. Es dürfte euch sechs bis maximal zehn Stunden beschäftigen.

Fazit der Redaktion Samara Summer

@auch_im_winter Ihr seid Fans von cleveren Story-Abenteuern, bei denen ihr ordentlich mitmischen, die Fäden entwinden oder auch – ganz im Gegenteil – richtig viel Chaos verursachen könnt? Dann solltet ihr The Forgotten City unbedingt eine Chance geben, vor allem wenn ihr ein PS Plus Extra- oder Premium-Abo habt. Aber selbst wenn nicht, sollte euch das Adventure eine Überlegung wert sein, falls euch historische Settings begeistern und ihr gerne Detektiv spielt. The Forgotten City hat es immer wieder geschafft, mich im Spielverlauf zu überraschen und fühlte sich irgendwie originell an. Die Dialoge und Entscheidungen machen wirklich Spaß, da die Charaktere interessant sind und unterschiedliche Optionen starke Auswirkungen haben. Die Story hat mich so neugierig gemacht, dass ich die unterschiedlichen Enden unbedingt ausprobieren musste.

Wie klingt das für euch: Werdet ihr euch das Spiel mal vornehmen – am Wochenende möglicherweise?