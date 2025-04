PS Plus Essential für Mai 2025 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele

Hier erfahrt ihr, welche PS Plus Essential-Spiele im Mai 2025 dabei sind.

Es ist mal wieder so weit, die neuen PS Plus-Spiele für den nächsten Monat stehen an. Konkret werden heute die neuen Essential-Titel für den Mai enthüllt. Wir begleiten hier die Ankündigung live für euch mit.

06:00 Uhr Moin, moin, ihr Lieben! Es ist wieder so weit, die neuen PS Plus-Spiele werden in ein paar Stunden enthüllt. Wir begleiten die Ankündigung hier im Live-Ticker mit und versorgen euch in der Zwischenzeit mit allen Infos zu möglichen Spielen und Leaks.

PS Plus Essential im Mai 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 30. April 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit*

Woher kommt diese Uhrzeit? Die neuen PS Plus Essential-Spiele gehen in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats live. Am Mittwoch davor werden sie dann ziemlich genau um 17:30 Uhr angekündigt. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung der Spiele am 30. April. Ab dem 6. Mai könnt ihr euch das Lineup dann für eure Spielebibliothek sichern.

Denkt wie immer auch an die PS Plus-Spiele aus dem April

Habt ihr euch die Essential-Spiele des April-Lineups bereits gesichert? Falls nicht, habt ihr noch ein paar Tage Zeit, das nachzuholen. Bis die neuen Spiele am 6. Mai um die Mittagszeit live gehen, könnt ihr euch nämlich noch die Titel des Vormonats holen.

Im April kamen unter anderem Shooter-Fans auf ihre Kosten, hier war nämlich RoboCop: Rogue City Teil des Lineups:

1:58 RoboCop: Rogue City sieht im Gameplay-Trailer richtig schick aus

Hier könnt ihr euch auch noch einmal das komplette Lineup sowohl für PS Plus Essential, als auch für Extra und Premium im April 2025 anschauen:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Habt ihr bestimmte Spiele, die ihr euch in diesem Monat wünscht? Oder lasst ihr euch vom Lineup gerne überraschen?