PS Plus-Fans nutzen Schlupfloch, um sich PS Plus-Premium für die Hälfte zu sichern

Bereits im Juni diesen Jahres soll das neue PS Plus-Abomodell live gehen. PS Now wird damit obsolet, stattdessen werden die Inhalte des Abos künftig in PS Plus Premium, der teuersten der drei neuen Versionen, enthalten sein. Einige PlayStation-Fans haben jetzt aber eine Möglichkeit gefunden, sich PS Plus Premium besonders günstig zu sichern – indem sie sich PS Now-Jahresabos holen.

PS Plus Premium für 60€ im Jahr dank PS Now

Darum geht's: Wer aktuell noch eine PS Now-Mitgliedschaft hat, bekommt sein Abo ab Juni 2022 ganz automatisch für die Restlaufzeit zu PS Plus Premium umgewandelt. Das kann sich durchaus lohnen, denn während PS Plus Premium im Jahresabo mit knapp 120€ zubuche schlägt, kostet PS Now 59,99€ jährlich.

Der einzige Nachteil: Das PS Now-Jahresabo ist aktuell nicht mehr bei Retail-Händlern zu bekommen und wurde teilweise schon vor Ankündigung des neuen PS Plus-Services wurden sie aus dem Handel genommen. Auch im PlayStation Store gibt es nur noch das 1-monatige Abo zu kaufen, dass allerdings 9,99€ kostet und damit ebenfalls auf fast 120€ pro Jahr kommt.

Ein findiger Fan hat allerdings eine Möglichkeit entdeckt, noch im PS Store an das Jahresabo zu kommen. Wie Wario64 auf Twitter teilt, gibt es noch immer die Möglichkeit, sich das günstigere Abo zu sichern. Die Links für die spanische und UK-Seite funktionieren auch in Deutschland. Dafür müssen Fans folgende Bedingungen erfüllen:

mit dem PSN-Account eingeloggt sein

den Link in einem Browser öffnen

Wie lange die Links noch funktionieren ist ungewiss, immerhin handelt es sich hier vermutlich um einen Fehler von Sony. Viele Fans nutzen das, um sich großzügig mit PS Now einzudecken, solange sie es noch können.

Ob sich PS Plus Premium für euch lohnt und was die verschiedenen neuen PS Plus-Modelle enthalten werden, findet ihr in unserer Übersicht:

PS Plus Premium mit 740 Spielen und allen großen Namen

Während die günstigste Variante PS Plus Essential in etwa dem aktuellen PS Plus entspricht, bekommen die beiden teureren Versionen Ps Plus Extra und PS Plus Premium bis zu 740 zusätzliche Titel in der Spielebibliothek. Welche genau das sind, verrät Sony noch nicht, es sollen aber alle großen Publisher vertreten sein, insgesamt über 200 Partner sind es an der Zahl. Etwas weniger erfreulich sieht es mit Launchtiteln aus, die sollen wohl eher selten direkt zum Release in der Bibliothek landen.