PS Plus - Rainbow Six Siege gratis für neue Mitglieder [Anzeige]

Sony macht Neukunden gerade ein besonderes Angebot: Wer sich jetzt für den Abschluss eines Jahresabos von PlayStation Plus für 59,99€ im PlayStation Store entscheidet, bekommt den Taktikshooter Rainbow Six Siege geschenkt dazu.

Voraussetzung hierfür ist ein PSN-Konto, das bislang noch nie mit einer aktiven, kostenpflichtigen Plus-Mitgliedschaft verknüpft war. Wenn ihr also bislang höchstens mal die kostenlose 14-tägige Testmitgliedschaft genutzt habt, könnt ihr von dem Angebot profitieren. Habt ihr hingegen schon irgendwann einmal für PS Plus gezahlt, auch wenn es schon lange her ist, geht ihr leider leer aus.

PlayStation Plus ermöglicht es euch, eure Spiele im Online-Multiplayer zu nutzen, hat aber noch eine Menge weiterer Vorteile:

1. Kostenlose Spiele

Jeden Monat gibt es zwei Gratisspiele für PS4, im Februar sind es For Honor und Hitman. Im Laufe eines Jahres ihr also mit zwei Dutzende Spielen für eure PS4 rechnen. Schon allein dafür kann sich die Mitgliedschaft lohnen.

2. Exklusive Rabatte

Für PS-Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Sonderangebote und Rabattaktionen. So konnte man im Dezember viele Titel bis zu 75% günstiger bekommen. Auch aktuell gibt es exklusive Preisnachlässe. So ist etwa God Eater 3 für Plus-Mitglieder gut 10€ günstiger.

3. Exklusive Free Trials

Hin und wieder können PS-Plus-Mitglieder auch Spiele für begrenzte Zeit kostenlos ausprobieren. Erst letzte Woche haben wir beispielsweise von einem Free Trial für eben jenes Rainbow Six Siege berichtet, das Sony seinen neuen Mitgliedern jetzt schenkt.

4. Exklusive und kostenlose Ingame-Gegenstände

Außerdem gibt es für Plus-Mitglieder exklusive und kostenlose Ingame-Gegenstände wie Skins, Waffen und Fahrzeuge für zahlreiche Spiele, aktuell beispielsweise für Apex Legends, Paladins oder Fortnite.

5. Designs und Avatare für den PSN-Account

Wer seinen eigenen Account aufhübschen möchte, profitiert ebenfalls von der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, denn hier gibt es viele exklusive Designs und Avatare kostenlos, aktuell zum Beispiel zu Street Fighter V, Grim Fandango oder Bloodborne.

Zum Angebot: Ein Jahr PS Plus inkl. Rainbow Six Siege für 59,99€

Rainbow Six Siege: Topspiel für Taktikfans

Das richtige Spiel für: Fans von Taktikshooter und teambasierten Spielen

Nicht so gut für: Eingefleischte Einzelgänger, die lieber gleich schießen, statt lange zu überlegen

Bei Rainbow Six Siege handelt es sich um einen taktischen Onlineshooter im Stile eines Counter-Strike, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten. Zusammenarbeit und strategisches Planen sind dabei mindestens ebenso wichtig wie Zielgenauigkeit und flinke Zeigefinger. Wer hier einfach auf den Gegner zustürmt, ohne sich mit den Teamkollegen abzusprechen, beißt schnell ins Gras.

Im Vergleich zur Konkurrenz punktet Siege dabei mit weitgehend zerstörbaren Levels, was zusätzliche Dynamik in die Gefechte bringt. Schließlich weiß man nie so genau, durch welche Wand der Gegner durchbricht. Außerdem punktet der Shooter mit vielseitigen und spielerisch wertvollen Ausrüstungsgegenständen und Spezialfertigkeiten wie schusssicheren Schilden, Minen oder der Möglichkeit, Türen zu verbarrikadieren.

Für Fans von Taktikshootern und teambasiertem Multiplayer ist es daher eine klare Empfehlung, nicht zuletzt auch deswegen, weil Ubisoft das Spiel kontinuierlich verbessert hat. Stolze zehn Jahre lang soll Siege mit neuem Content versorgt werden.