Es ist mal wieder (fast) so weit. In gut einer Woche werden aller Voraussicht nach die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele für den Monat September 2020 enthüllt:

Voraussichtlicher Termin: 26. August 2020 (Mittwoch)

Voraussichtliche Uhrzeit: um 17:30 Uhr

Live-Schaltung der PS Plus-Spiele: 1. September 2020 (Dienstag)

Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor macht Sony die jeweiligen Spiele publik. So ergibt sich diesmal eben der 26. August als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am 1. September im PlayStation Store veröffentlicht werden.

Aber Achtung, Ausnahmen möglich: In den letzten Monaten wich Sony aus unterschiedlichen Gründen vom regulären Muster ab. Die Ankündigung der Juli 2020-Spiele erfolgte beispielsweise schon an einem Montag (29. Juni), weil der Service an diesem Tag sein 10-jähriges Jubiläum feierte. Die Titel für das August 2020-Lineup wurden ebenfalls an einem Montag (27. Juli) enthüllt, weil mit Fall Guys ein komplett neues Spiel zum Gratis-Download angeboten wurde, das am selbigen Tag seinen Release feierte.

Sollte Sony auch im September wieder einen Grund finden, die PS Plus-Spiele eher als gewohnt bekannt zu geben, dann wäre Montag, der 24. August 2020 als Enthüllungstermin ebenfalls möglich.

GamePro gibt euch wie immer pünktlich Bescheid, sobald die PlayStation Plus-Titel offiziell angekündigt wurden.

Das sind die aktuellen PS Plus-Spiele

In einem separaten GamePro-Artikel findet alle PS Plus-Spiele des Monats August 2020 mit Pro und Contra vorgestellt:

Was für PS Plus-Mitglieder außerdem interessant sein könnte

Neben den Gratis-Spielen bietet Sony jeden Monat PS Plus Rewards an. Dabei handelt es sich um spezielle Rabatte und Boni zu ausgewählten Marken, mit denen Sony kooperiert. Allerdings wurden die PS Plus Rewards in der Vergangenheit wiederholt von Spieler*innen kritisiert, weil sie nur wenig mit Gaming zu tun haben. Im August erhaltet ihr 4 neue PS Plus Rewards.