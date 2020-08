PS Plus: PlayStation Store leakt wohl das 1. Gratis-Spiel für September

Die PlayStation Plus-Spiele im August sind erst letzte Woche erschienen aber jetzt wissen wir vielleicht schon das erste Gratis-Spiel für den September. Zumindest wenn man der Auflistung im PlayStation Store Glauben schenken will.

Ist Frantics kostenlos bei PS Plus im September?

Der folgende Screenshot wurde von Reddit-User delta_kappa im PS Plus-Subreddit veröffentlicht.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist auf dem Bild zu sehen: Der User zeigt den Webstore des PlayStation Stores. Dort ist die Seite für die monatlichen PS Plus-Spiele zu sehen. Neben den aktuellen August-Spielen ist ein weiteres zu sehen: Frantics. Warum sollte das Partyspiel auf der Seite zu sehen sein, wenn es also nicht bald kostenlos ist.

Bonus-Spiel zum Jubiläum? Eine Möglichkeit wäre, dass Frantics nicht offiziell zum Lineup der zwei Hauptspiele gehört sondern ein Bonus-Spiel ist. Gerade Playlink-Spiele wie Wissen ist Macht oder zuletzt Erica wurden gerne von Sony als weiterer Gratis-Titel hinzugefügt. Da auch immer noch das 10-jährige Jubiläum gefeiert wird, wäre Frantics also durchaus möglich.

Wir konnten im Selbstversuch übrigens das Spiel auf der gleichen Seite nicht sehen. Steht dem Leak also eher mit etwas Skepsis gegenüber auch wenn das Spiel nicht allzu unmöglich ist. Wir haben bei Sony nachgefragt und werden bei einem Statement den Artikel aktualisieren.

Das ist das PS4-Spiel Frantics

Plattform: PS4, PlayLink

PS4, PlayLink Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Genre: Minispielsammlung

Darum geht's: Frantics ist ein Partyspiel das aus 15 absurden Minigames besteht - von actionreichen Arenakämpfen bis hin zu rundenbasierter Strategie. Der Titel kann zu viert über die PlayLink-Funktion mit Smartphones gespielt werden.

Die Minispiel-Sammlung besticht vor allem durch seinen Humor und die süßen Tiere. Denn alle Charaktere wirken leicht demotiviert und haben eine. Warum das Spiel uns dann aber doch mehr frustriert hat, erklären wir euch im Test:

0 0 Mehr zum Thema Frantics im Test - Kleine Partyspiel-Sammlung, großes Frust-Potenzial

Was gibt es aktuell bei PS Plus?

Auch wenn Frantics vielleicht im September dabei ist, gibt es jetzt schon zwei Spiele, die ihr mit PS Plus spielen könnt. Bis zum 31. August bekommt ihr so noch Call of Duty: Modern Warfare und das abgefahrene Battle Royale Fall Guys: Ultimate Knockout. Letzteres ist direkt kostenlos zum Launch bei PS Plus gestartet und hat einen großen Hype ausgelöst. Warum es einen Blick wert ist, könnt ihr im GamePro-Test nachlesen.

Glaubt ihr dem Leak zu Frantics? Wäre das ein Spiel, über das ihr euch im PS Plus-Lineup freuen würdet?