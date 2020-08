In der nächsten Woche enthüllt Sony, welche PS Plus-Spiele sich Mitglieder des Service im September 2020 ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können. Und wie jeden Monat teilen Community-Mitglieder im PS Plus-Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen für das neue Lineup.

Natürlich seid auch ihr gefragt: Welche PS Plus-Spiele wollt ihr diesmal sehen?

Das wohl am häufigsten gewünschte Spiel: Firewatch

Campo Santos malerisches Indie-Abenteuer Firewatch steht ganz oben auf der Wunschliste vieler PS Plus-User*innen und wird im Thread des Subreddits aktuell am häufigsten genannt.

Worum geht's? Das First-Person-Adventure lässt uns in die Rolle des Feuerwächters Henry schlüpfen und schickt uns in die Wildnis von Wyoming. Dessen Job ist es, Waldbrände zu melden und zu verhindern – sein einziger Kontakt zur Zivilisation ist dabei seine Kollegin Delilah in der Hauptzentrale am anderen Ende des Funkgeräts. Die Beziehung zwischen den beiden spielt in Firewatch schließlich eine zentrale Rolle.

Weitere Wünsche der PS Plus-Community

Darüber hinaus fallen die Wünsche der Fans vielfältig aus, genannt werden unter anderem:

Man of Medan: Ein Horror-Adventure aus der Feder von Supermassive, das Studio hinter Until Dawn

Uncharted The Lost Legacy: Naughty Dogs Standalone-Erweiterung zu Uncharted 4 wird bereits seit Monaten von der Community gefordert, weil es nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Nathan Drake Collections bereits ins PS Plus-Lineup geschafft haben

Wann werden die PS Plus-Spiele im September angekündigt?

Voraussichtlich am kommenden Mittwoch, den 26. August um 17:30 Uhr. Zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass sich Sony an den regulären Enthüllungs-Rhythmus hält.

Das erste PS Plus-Spiel fürs September-Aufgebot könnte übrigens bereits feststehen:

Was für PS Plus-Mitglieder jetzt außerdem interessant sein könnte

Neben den Gratis-Spielen bietet Sony jeden Monat PS Plus Rewards an. Dabei handelt es sich um spezielle Rabatte und Boni zu ausgewählten Marken, mit denen Sony kooperiert. Allerdings wurden die PS Plus Rewards in der Vergangenheit wiederholt von Spieler*innen kritisiert, weil sie nur wenig mit Gaming zu tun haben. Im August erhaltet ihr 4 neue PS Plus Rewards.

Was sind eure Wünsche für das September-Aufgebot von PS Plus?