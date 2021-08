PS Plus September 2021-Leak: Alle 3 Gratis-Spiele vielleicht schon bekannt

Jeden Monat bekommen PS Plus-Abonnent*innen Zugriff auf eine Auswahl an PS4- (und mittlerweile auch PS5-) Spielen, für die sie nicht zusätzlich nochmal zahlen müssen. Welche Spiele es quasi kostenlos als Bonus gibt, sorgt jedes Mal im Vorfeld für große Spannung und wilde Spekulationen. Jetzt sieht es wieder einmal ganz danach aus, als wären die PS Plus-Spiele auch für September 2021 schon im Vorfeld geleakt.

PS Plus: Overcooked, Hitman 2 und Predator angeblich dabei

Steht das Lineup schon? Womöglich sind die Bonus-Spiele für den PS Plus-September schon vor der offiziellen Ankündigung geleakt. Zumindest legt das ein Post auf OZBargain nahe. Demzufolge sollen uns im September die folgenden Spiele ohne Zusatzkosten zur Verfügung gestellt werden, wenn wir ein PS Plus-Abo haben:

Wie seriös ist das? Eher so mittel. Bei den PS Plus-Leaks ist generell immer Vorsicht geboten und die Chance besteht, dass es sich dabei nur um Gerüchte handelt. Woher die Informationen von Seiten wie Dealabs, MyDealz und Co stammen, bleibt oft unklar. Ihr solltet euch also besser nicht zu früh freuen.

Doch kein Tony Hawk's? Zwischenzeitlich machte das Gerücht die Runde, dass im September 2021 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 als PS Plus-Spiel ohne Zusatzkosten im Abo verfügbar sein würde.

Die Spekulation beruhte auf einem technischen Fehler, den viele Fans als entsprechenden Hinweis interpretiert hatten. Sollte der aktuelle Leak stimmen, würde das das Tony Hawk's-Remake ausschließen.

Wann kommt die Ankündigung? Einen genauen Termin gibt es dafür nicht, aber normalerweise erfolgt die Enthüllung des PS Plus-Lineups immer am Anfang des betreffenden Monats. Momentan wird sie für den Mittwoch, den 1. September erwartet. Spielbar sollten die Titel dann voraussichtlich ab dem 7. September sein.

