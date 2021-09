PS Plus im September 2021: Das sind die drei neuen Gratis-Games für PS4 und PS5

Die PlayStation Plus-Titel für den September 2021 sind offiziell bekannt. Im neuen Monat sind wieder PS4-Spiele und ein PS5-exklusiver Titel dabei. Die Leaks haben sich diesmal wieder bewahrheitet:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im September 2021 im PS Store erhältlich? Die neuen Spiele sind ab Dienstag, den 7. September 2021 im PS Store erhältlich . Die Freischaltung erfolgt für gewöhnlich um die Mittagszeit herum, also gegen 12 Uhr. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald die Spiele online gehen.

Welche Spiele im September-Lineup lohnen sich? Wie immer geben wir euch einen kurzen Überblick über die neuen Spiele des PlayStation Plus-Aufgebots, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Overcooked: All You Can Eat

Plattform : PS5

: PS5 Genre : Action

: Action Metacritic-Wertung: 84

Darum geht's: In Overcooked: All You Can Eat, welches sowohl den ersten als auch den zweiten Teil von Overcooked enthält, gilt es wieder alleine oder im Koop mit insgesamt bis zu vier Spieler*innen Essen unter Zeitdruck zuzubereiten, ob nun auf einem Friedhof, einem Vulkan oder gar im Weltall. Im Koop besonders wichtig ist die Kommunikation zwischen den Spieler*innen, denn nur wenn ihr zusammenarbeitet, könnt ihr die Level bewältigen.

Hitman 2

Plattform: PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Action

Action Metacritic-Wertung: 82

Darum geht's: In Hitman 2 seid ihr wieder als Auftragskiller Agent 47 unterwegs und müsst innerhalb verschiedener Levels eure Ziele ausschalten. In der Sandbox von Hitman stehen euch erneut jede Menge Möglichkeiten zur Verfügung, von Verkleidungen bis hin zu schallgedämpften Pistolen.

Predator Hunting Grounds

Plattform: PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter GamePro-Wertung: 65

Darum geht's: Im Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Ground treten Spieler*innen gegen den Predator an. Ihr könnt entweder als Team aus vier Spieler*innen an den Start gehen und versuchen, eure jeweilige Mission abzuschließen, bevor der Predator euch erwischt - oder ihr schlüpft in die Rolle des Predators und macht Jagd auf die anderen Spieler*innen.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den August

Bis die neuen PS Plus-Spiele für den Monat September online gehen, könnt ihr euch noch die Spiele für den August sichern, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier findet ihr nochmal die Übersicht der kostenlosen August-Spiele:

40 5 Mehr zum Thema PS Plus August 2021-Spiele sind offiziell: 3 Gratis-Games für PS4 und PS5

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Alle 20 Spiele im Video: Der untere Trailer zeigt euch, welche 20 Spiele ihr dank PS Plus für PS5 bekommt:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was haltet ihr vom PS Plus-Lineup im September 2021?