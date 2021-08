Die Ankündigung der PS Plus-Spiele im September 2021 steht bald an, und es ist fast schon Tradition, dass vor der offiziellen Enthüllung Leaks und Gerüchte zu den neuen Gratisspielen aufkommen.



Um welches Spiel geht es diesmal? Aktuellen Hinweisen zufolge könnte Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Teil des PS Plus-Aufgebots im September 2021 sein (via Wccftech).

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ansehen:

Warum Tony Hawk's Pro Skater 1+2 angeblich Teil des PS Plus-Lineups im September ist

Was steckt hinter besagten Hinweisen? Auf Twitter berichten mehrere Personen darüber, dass THPS 1+2 als kostenlos angezeigt wurde, nachdem sie das Spiel in den Einkaufswagen des PS Stores gelegt haben. Wie wir auf dem unteren Bild sehen, tauchte zusätzlich dazu das altbekannte gelbe PS Plus-Logo neben dem Titel des Spiels auf:

Bildquelle: @MrSanickES

Ob es sich bei dem auf Twitter geteilten Bild um einen Fake handelt oder nicht, lässt sich nicht verifizieren. Da Sony die neuen PS Plus-Spiele noch nicht offiziell bestätigt hat, solltet ihr dieses Gerücht ohnehin mit Vorsicht genießen.

Testweise haben wir THPS 1+2 selbst in den Warenkorb gepackt und uns wurde das Spiel nicht als kostenlos angezeigt. Es ist allerdings gut möglich, dass es sich hierbei um einen technischen Fehler gehandelt hat, den Sony mittlerweile behoben hat. Sollte sich hierbei wirklich der Fehlerteufel eingemischt haben, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass THPS 1+2 tatsächlich ins nächste PS Plus-Lineup rückt.

The Medium für PS5 ist kein PS Plus-Spiel

Zusätzlich dazu kam bereits das Gerücht auf, dass das Horrorspiel The Medium ins PS Plus-Aufgebot des neuen Monats wandert.

Dieses Gerücht hat das Entwicklerstudio Bloober Team aber mittlerweile via Twitter dementiert: Die PS5-Version von The Medium wird demnach im September nicht bei PS Plus erhältlich sein.

Wann werden die PS Plus-Spiele im September 2021 angekündigt?

voraussichtlicher Enthüllungstermin: Mittwoch, der 1. September 2021 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

(deutsche Zeit) Freischaltung der Spiele im PS Store: Dienstag, der 7. September 2021 (gegen 12 Uhr mittags)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor enthüllt Sony die jeweiligen Spiele. Damit ergibt sich diesmal der 1. September 2021 als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am Dienstag, den 7. September 2021 im PlayStation Store veröffentlicht werden.

Habt ihr Lust auf Tony Hawk's Pro Skater 1+2?