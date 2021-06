PS Plus: Sony schenkt euch aktuell ein weiteres Gratis-Game für PS4

Seit dem 1. Juni 2021 stehen die neuen PS Plus-Spiele kostenlos zum Download zur Verfügung. Darunter befinden sich zwei PS4- und ein PS5-Titel. Doch wer ein PS Plus-Abonnement besitzt, der kann sich aktuell einen weiteren Gratis-Titel für PS4 sichern, für den ihr allerdings PS VR besitzen müsst.

Messt euch im Tischtennis-Duell

Welches Spiel gibt es gratis? Es handelt sich dabei um Racket Fury: Table Tennis. Das VR-Spiel ist für alle PS Plus-Abonnent:innen mit einem Rabatt von 100 Prozent versehen und kann somit kostenlos im PS Store heruntergeladen werden. Regulär kostet das Spiel rund 25 Euro.

Wieso wird der Rabatt bei mir nicht angezeigt? Wenn bei euch nur ein Rabatt von 50 Prozent angezeigt wird, ist entweder euer PS Plus-Abo ausgelaufen oder ihr seid nicht im Store eingeloggt. Überprüft beides, damit ihr euch den Titel sichern könnt.

Wie lange gilt der Rabatt noch? Das Angebot endet am 19. Juni 2021. Ihr könnt euch also noch gut zwei Wochen Zeit lassen, bevor der Rabatt wieder verfällt.

Darum geht es in Racket Fury: Table Tennis

Der Name ist Programm: In Racket Fury: Table Tennis könnt ihr gegen andere Spielende oder die KI im Cyber-Tischtennis antreten. Insgesamt warten 16 verschiedene Gegner auf euch, in vier anspruchsvollen Wettkämpfen besiegt zu werden. Dank fortgeschrittenen KI-Techniken und Mo-Cap-Animationen soll sich jeder Gegner anders anfühlen.

Falls euch die Gegner zu stark sind, könnt ihr eure Fähigkeiten zunächst im Trainings-Modus verbessern. Alles, was ihr für Racket Fury: Table Tennis benötigt, ist die PS VR-Hardware, die PS Kamera und einen PS Move-Controller.

Ist das Spiel gut? Auf Metacritic kann das Spiel bei aktuell 8 Bewertungen einen Score von 6,5 erzielen und liegt damit eher im Mittelfeld. Doch wer sowieso eine PS VR-Brille besitzt, kann sich das geschenkte Spiel ruhig ansehen.

Welche Spiele in diesem Monat sonst noch "kostenlos" in eurem PS Plus-Abo sind, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Was kann ich mir sonst noch gratis sichern?

Falls ihr über ein PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 ergattern konntet, bekommt ihr durch die PS Plus Collection ganze 20 PS4-Titel geschenkt. Darunter befinden sich große Kracher wie God of War, Bloodborne oder The Last of Us Remastered.

Werdet ihr einen Blick in Racket Fury: Table Tennis riskieren?