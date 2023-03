PS Plus: So viel Speicherplatz müsst ihr für die Extra- + Premium-Spiele im März 2023 haben

Die Downloadgrößen der Extra/Premium-Spiele aus dem März 2023 sind bekannt.

Am Mittwoch hat Sony die Spiele bekannt gegeben, die im März 2023 in die Extra- und Premium-Tiers von PS Plus wandern. Darunter sind beispielsweise der Day One-Release Tchia oder Ubisofts Open World-Überraschung Immortals Fenyx Rising.

Aber vorsicht: Wer jetzt schon mit den Download-Hufen scharrt, sollte vermutlich erst mal Platz auf der eigenen Festplatte machen. Denn die neuen Titel nehmen ordentlich Speicherplatz ein und zwar soviel, dass ihr nicht alle Titel, die am 21. März in den Service kommen, ohne Speichererweiterung installiert haben könnt.

Der Twitter-Account PlayStation Game Size hat jetzt in jedem Fall die Downloadgrößen der einzelnen Titel veröffentlicht und hier könnt ihr nachlesen, wie groß die jeweiligen Spiele sind (aufgerundet).

Downloadgrößen der Extra/Premium-Titel im März 2023

Noch keine Info für Tchia: Die Downloadgröße für Tchia ist noch nicht bekannt und wird nachgereicht.

Speicherplatz ist gerade günstig

Falls euch bei dieser Gelegenheit mal wieder auffallen sollte, dass ihr zig andere Titel löschen müsst, um die neuen Extra- und Premium-Spiele zu installieren, oder generell über eine Speichererweiterung nachdenkt, ist die Gelegenheit gerade günstig. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Preise für SSDs sind derzeit so niedrig wie selten zuvor.

Falls ihr darüber hinaus eine PS5 besitzen solltet und euch die Spiele der PS Plus Collection noch nicht gesichert haben, solltet ihr das ebenfalls in der nächsten Zeit tun. Denn ab dem 9. Mai wird es die Sammlung aus zahlreichen Hits wie God of War oder Days Gone nicht mehr zum Download geben. Denkt also im besten Fall daran, wenn ihr euch die Extra- und Premium-Spiele aus dem März 2023 schnappt.

