PS Plus Oktober 2019 - Gratis-Spiele mit dicker Überraschung

Während ihrer hauseigenen Streamingpräsentation, der State of Play, auf der auch endlich mehr zu The Last of Us 2 verraten wurde, hat Sony die Gratis-Spiele für den Oktober 2019 bekanntgegeben. Was es demnächst zu spielen gibt und ob die Games sich lohnen, erfahrt ihr hier.

Das sind die neuen PS Plus-Games im Oktober:

The Last of Us Remastered

MLB The Show 19

Ab wann sind die PS Plus-Spiele erhältlich? Die PS Plus-Spiele sind ab Dienstag, den 01. Oktober 2019, verfügbar.

The Last of Us Remastered

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Downloadgröße: 47,19 GB

47,19 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 19,99 Euro

19,99 Euro Unsere Test-Wertung: 90

In The Last of Us tauchen wir ein in eine Welt, in der die Menschheit durch einen parasitären Pilz an den Rand der Ausrottung getrieben wurde. Die eine Hälfte der Bevölkerung hat sich in hirnlose Schatten ihrer selbst verwandelt, die andere kämpft in Randbezirken und letzten zivilisierten Enklarven ums Überleben. Mitten in diesem Chaos stecken Joel und Ellie, ein grummeliger Schmuggler und ein aufgewecktes Mädchen, die quer durch Amerika (und diverse Infektionsherde) reisen, um der Welt vielleicht ein Gegenmittel zu präsentieren.

The Last of Us ist ein Action-Adventure, bei dem der Umgang mit dem Bogen oder der Pistole genau so wichtig ist wie kluges Verstecken und Stealth. Dazu kommen Crafting, Rätsel und eine Geschichte, die mitten ins Herz trifft.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht

Perfekt für Fans von tollen Stories: Wer sich nach einer klug erzählten, aber deswegen nicht weniger herzergreifenden Geschichte mit komplexen Figuren und einer mitreißenden Handlung sehnt, ist bei The Last of Us genau richtig. Hier wird wieder einmal mehr klar, dass Menschen und ihre Beweggründe nie nur schwarz oder weiß sind, und wozu wir fähig werden, wenn es ums reine Überleben geht.

Nichts für Shooter-Fans: Wer hier einen Zombie-Shooter mit Call of Duty-Gefühl erwartet, geht leer aus. Schüsse ziehen Infizierte und andere Feinde an, und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Hier ist es oft besser, aus dem Versteckten anzugreifen oder den Kampf von Anfang an zu umgehen.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu The Last of Us: Remastered

MLB The Show 19

Genre: Sport

Sport Download-Größe: 46,23 GB

46,23 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 39,99 Euro

Worum es geht: Ihr spielt Baseball! Entweder allein gegen Bots, oder natürlich online gegen andere Athleten. Die aktuelle Variante von 2019 hat sogar ein paar seichte RPG-Elemente für alle Fans zu bieten.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht

Hier für wen es sich lohnt: Baseball ist in unseren Gefilden nicht der beliebteste Sport, aber vielleicht ist es gerade deshalb als Alternative zu FIFA einen Ausflug wert! Auf jeden Fall ist die Reihe der beste Anlaufpunkt, den ihr auf der PS4 finden werdet.

Hier für wen es sich nicht lohnt: Wie bei allen Sport-Spielen solltet ihr natürlich eine gewisse Affinität für Baseball haben. Alle anderen, greifen einfach zu The Last of Us!

Was ist PlayStation Plus?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht.

Außerdem erhaltet ihr mit PS Plus regelmäßig Sonderrabatte im PS Store, sowie Gratis-Designs, -Avatare und -Demos.

Alle aktuellen Preise für PS Plus:

1-monatige Mitgliedschaft: 7,99 Euro

3-monatige Mitgliedschaft: 24,99 Euro

12-monatige Mitgliedschaft: 59,99 Euro

