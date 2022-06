Essential, Extra oder Premium: Welchen PS Plus-Tarif habt ihr abonniert?

Seit dem 23. Juni ist der überarbeitete PS Plus-Service auch in Deutschland verfügbar und bietet insgesamt drei Tarifstufen. Essential bietet dabei den Standard mit dem Zugang zum Online-Multiplayer von Spielen sowie monatliche Bonus-Titel, mit Extra und Premium habt ihr darüber hinaus noch weitere Vorteile wie den Zugriff auf Bibliotheken von Spielen vergangener PlayStation-Generationen. Alles Wissenswerte dazu findet ihr in unserer großen Übersicht zum neuen PS Plus.

80 7 Mehr zum Thema PS Plus Premium jetzt in Deutschland gestartet: Alle Infos zum Release

Mit der größeren Auswahlmöglichkeit dürften viele ins Grübeln gekommen sein: Reicht mir der Essential-Tarif? Oder sind mir die Goodies der Extra- und Premium den Aufpreis wert? Diese Fragen haben sich vermutlich einige von euch gestellt und wir wollen nun in dieser Umfrage von euch wissen, wie ihr euch entschieden und welchen PS Plus-Tarif ihr abgeschlossen habt.

Macht mit bei unserer Umfrage und stimmt ab!

Natürlich würde uns darüber hinaus auch interessieren aus welchen Gründe ihr euch für welche Stufe entschieden habt, bzw. was letztendlich den Ausschlag für eure Entscheidung gab. Diese Gründe dürft ihr im Anschluss an eure Abstimmung gerne in die Kommentare unter dem Artikel packen. Wir sind gespannt auf eure Antworten!

Mehr zum neuen PS Plus

Bereits Anfang des Jahres kochten die Gerüchte hoch, dass Sony an einem Game Pass-ähnlichen Service mit dem Codenamen "Spartacus" arbeiten. Diese Gerüchte wurden Ende März bestätigt, als Sony den überarbeiteten PS Plus-Service offiziell ankündigte. Der bislang separat laufende Streaming-Service PS Now ist mit der Umstrukturierung mit PS Plus verschmolzen, Zugriff auf dessen Features habt ihr ausschließlich mit der Premium-Stufe von PS Plus.