NBA 2K22 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die Basketballsimulation bekommt ihr im Cross-Gen Bundle, das sowohl die PS4- als auch die PS5-Version enthält, 71 Prozent günstiger und somit für 24,64 Euro statt 84,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis 1 Uhr morgens am 24. Februar. Hier findet ihr es:

Was bietet NBA 2K22?

Hübscher und realistischer: NBA 2K22 hat sich grafisch im Vergleich zum Vorgänger nochmal ein ganzes Stück verbessert, insbesondere einige der Animationen sehen deutlich geschmeidiger aus. Die PS5-Version verfügt zudem über neue Details und hübsche Lichteffekte. Die größte Neuerung findet sich aber beim Gameplay: Der Ausdauerbalken wirkt sich nun auf die Genauigkeit der Würfe aus, was den Spielverlauf noch realistischer macht. Außerdem stellt sich die KI in der Verteidigung geschickter an und Dribblings sind leichter zu steuern.

Stadt oder Nachbarschaft: Im Karrieremodus gibt es deutliche Unterschiede zwischen der PS4- und der PS5-Fassung. Auf der PS5 können wir abseits der Matches eine Stadt erkunden, auf der PS4 bleiben wir auf die „Neighborhood“ beschränkt. Ein Vorteil ist die größere Spielwelt allerdings nicht unbedingt, denn die Stadt ist längst nicht so hübsch wie das Spielfeld und die weiten Wege können lästig sein. Immerhin hat man sich bemüht, der Karriere mit Events und Nebenaktivitäten wie Modeshows und DJ-Auftritten etwas Glanz und Abwechslung zu verleihen.

Mikrotransaktionen: Das größte Problem von NBA 2K22 sind wie schon bei den Vorgängern die Mikrotransaktionen. Diese betreffen nicht nur den MyTeam-Modus. Auch in anderen Modi hat man deutliche Vorteile, wenn man zusätzliches Echtgeld ausgibt. Zwar können wir uns den Fortschritt auch im Spiel erarbeitet, das dauert aber ziemlich lange.

Das beste Basketballspiel: Davon abgesehen ist NBA 2K22 wie schon die Vorgänger eine tolle Basketballsimulation, die zudem mit ihren vielfältigen Modi eine Menge Inhalt und viele Stunden Spielspaß bietet. Das beste Kaufargument ist aber vermutlich die mangelnde Konkurrenz: Es gibt schlicht kein anderes Basketballspiel, das NBA 2K22 das Wasser reichen könnte, Mikrotransaktionen hin oder her.