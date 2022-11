PS Store: Actionhits für PS4 + PS5 jetzt bis zu 85% günstiger im Angebot der Woche

Hitman 3 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das im letzten Jahr erschienene Stealth-Actionspiel bekommt ihr jetzt in der Standardversion, die zugleich die PS4- und die verbesserte PS5-Fassung beinhaltet, 65 Prozent günstiger und somit für 24,49€ statt 69,99€. Auch die beiden Vorgänger gibt es günstiger, und zwar entweder einzeln oder im Hitman Trilogy Bundle mit allen drei Teilen. Hier reichen die Rabatte bis zu 85 Prozent:

Die Deals gelten noch bis 1 Uhr morgens am 10. November. Hier findet ihr die Übersicht:

Wie gut ist Hitman 3?

Kaum verändert, aber stark: Mit einem Wertungsschnitt von 85 Punkten laut OpenCritic hat Hitman 3 sehr gut abgeschnitten. Mit unseren 82 Punkten im GamePro-Test gehörten wir schon zu den kritischeren Stimmen. Einer unserer Hauptkritikpunkte ist dabei, dass sich Hitman 3 spielerisch im Vergleich zu den Vorgängern kaum weiterentwickelt hat. Schlimm ist das allerdings nicht, denn nach wie vor ist es sehr spannend, auf den großen, kreativ gestalteten Schauplätzen mit den verschiedensten Vorgehensweise zu experimentieren, um unsere Zielpersonen auszuschalten.

Aufwendig inszeniert: Ein bisschen was hat sich aber doch getan, zumindest auf inszenatorischer Ebene. Während wir im Vorgänger der Geschichte noch in Standbildern folgen mussten, bekommen wir sie nun nämlich wieder in aufwendigen Zwischensequenzen serviert. Allerdings gab es in früheren Hitman-Spielen schon spannendere Geschichten als in diesem Teil, obwohl die Story schon immer eher nebensächlich war.

Toller VR-Modus: Falls ihr ein PSVR-Headset besitzt, lohnt sich der Kauf von Hitman 3 übrigens schon allein für dessen VR-Modus, in dem ihr aus der First-Person-Perspektive in die Rolle des Auftragskillers schlüpft. Auch wenn dabei nicht alle Animationen der Hände perfekt aufsehen, ist die Immersionswirkung hervorragend. Es gibt nicht viele VR-Spiele auf einem so hohen Niveau.