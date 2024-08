Dieses geniale Spiel wird gerade mit 90% Rabatt auf Steam beworben, aber viele Fans sind trotzdem sauer - und zwar zu recht

Hitman 3 heißt jetzt World of Assassination und das Paket mit Teil 1 und 2 scheint jetzt sehr günstig auf Steam angeboten zu werden, aber das stimmt nicht.

Falls ihr Hitman 3 noch nicht gespielt habt und mit dem Titel liebäugelt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass das Spiel jetzt zusammen mit den ersten beiden Teilen als World of Assassination verkauft wird. Dann dürfte euch freuen, dass dieses World of Assassination gerade mit einem 90% Rabatt auf Steam angeboten wird.

Aber freut euch lieber nicht zu früh: Es handelt sich dabei nämlich um ein ziemlich irreführendes Angebot, das noch einmal verdeutlicht, wie unglaublich verwirrend es gestaltet wurde, die neuen Hitman-Spiele zu kaufen.

Das Hitman-Angebot auf Steam mit 90% Rabatt ist nicht so gut, wie es scheint

Darum geht's: Habt ihr Hitman: World of Assassination auf eurer Wunschliste, bekommt ihr dort angezeigt, dass das Spiel aktuell um 90% reduziert wäre und aktuell nur noch 2,99 Euro kostet. Das klingt nach einem fantastischen Deal, weil World of Assassination ja eigentlich nur der neue Name für Hitman 3 ist und ihr beim Kauf des Spiels die Inhalte aus Hitman und Hitman 2 gratis obendrauf bekommt.

Keine Spur von "Part One": Das hier sieht so aus, als wäre das komplette Hitman WoA-Paket um 90% reduziert – ein echtes Schnäppchen!

Aber es ist leider alles nicht so einfach: Was ihr hier für 2,99 Euro bekommt, ist nämlich nur Hitman: World of Assassination Part One. Das erfahrt ihr allerdings erst, wenn ihr auf die Steam-Produktseite geht. Hinter Part One verbergen sich allerdings nur die Levels aus dem ersten Hitman.

Die Fans sind zurecht sauer: Dass die ersten beiden Spiele in der neuen Hitman 3-Version enthalten sind, ist zwar theoretisch cool, da sie eigentlich als kostenlose Dreingabe fungieren. Dass nun aber Hitman 1 als Hitman: World of Assassination Part One verkauft wird, schlägt dem Fass den Boden aus. Vor allem, weil erst bei näherem Hinsehen deutlich wird, dass es sich dabei eben nicht um die komplette World of Assassination handelt, wo der erste Teil ja eigentlich kostenlos mit dabei ist.

Wer Hitman 1 besitzt und Hitman 3 kaufen will, kann jetzt im Glauben, einen guten Deal zu machen, aus Versehen einfach nochmal dasselbe Spiel kaufen und das Ganze wird äußerst mangelhaft kommuniziert.

"Das sollte nicht erlaubt sein", urteilt dann auch ein Reddit-User, der sehr viel Zustimmung dafür bekommt. Unter anderem von einem Kommentar, der erklärt:

"Wenn die Leute Kauf-Tutorials für dein Spiel erstellen müssen, weil du es so schwer zu verstehen gemacht hast, solltest du wissen, dass du es irgendwo verbockt hast."

Das Kaufen der Hitman-Spiele ist aktuell so kompliziert, dass Fans einander nämlich tatsächlich schon mit einer richtig umfangreichen Anleitung aushelfen, die Licht ins Dunkel bringt (via Reddit). Die beiden wichtigsten Erkenntnisse daraus sind die Folgenden:

Hitman 3 heißt jetzt einfach nur Hitman World of Assassination und umfasst zusätzlich Teil 1 und 2.

und umfasst zusätzlich Teil 1 und 2. Hitman World of Assassination Part One sind nur die Hitman 1-Inhalte und wird einzeln verkauft, obwohl das Spiel eigentlich kostenlos im Gesamtpaket dabei ist.

Upgrade-Packs gibt's auch noch: Wer will, kann sich allerdings das Hitman WoA Part One-Paket und zusätzlich noch ein World of Assassination Deluxe Pack kaufen, das es für knapp 30 Euro gibt. Darin sind dann auch noch die restlichen Inhalte aus Hitman 2 und 3 enthalten. Kurioserweise kommt ihr so auf einen günstigeren Gesamtpreis als die aktuell nicht reduzierte Hitman World of Assassination Deluxe Edition.

So ganz sicher sind wir uns aber auch nicht, was genau jetzt dann alles in dieser Version mit dabei ist und ob wir nicht doch etwas übersehen haben. Es ist einfach absurd kompliziert und verwirrend gestaltet.

Noch besser wird es dadurch, dass es natürlich auch noch die alten Hitman-Teile wie Absolution, Blood Money und das allererste Hitman und das alte Hitman 2 auf Steam gibt – die aber allesamt nicht in der Trilogie Word of Assassination mit dabei sind.

Inwieweit die Entwickler an dieser merkwürdigen Preispolitik beteiligt sind oder ob es sich einfach um ein merkwürdiges System von Steam handelt, lässt sich nicht genau sagen.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Hitman 3 gekauft und wenn ja, wie? Habt ihr euch auch schon über dieses Chaos geärgert?