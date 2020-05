Dragon Ball Z: Kakarot ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Ihr bekommt das PS4-Action-RPG ab heute 43 Prozent günstiger und somit für 39,99 Euro statt 69,99 Euro. Auch die Deluxe Edition sowie die Ultimate Edition gibt es günstiger, nämlich für 49,99 Euro statt 89,99 Euro beziehungsweise 54,99 Euro statt 99,99 Euro. Die Deals gelten noch bis zum 3. Juni. In diesem Artikel erklären wir, für wen sie sich lohnen.

Dragon Ball Z: Kakarot statt 69,99 Euro für 39,99 Euro im PlayStation Store

Die ganze Welt von Dragon Ball Z: Im Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot spielt ihr die gesamte Geschichte der Serie nach, von der Ankunft von Radditz auf der Erde bis zum letzten Kampf gegen Buu. Die aus mehreren weitläufigen Gebieten bestehende Spielwelt lässt euch zudem so ziemlich jeden bekannten Ort der Vorlage besuchen. Dabei spielt ihr die meiste Zeit über nicht Son Goku, sondern andere Kämpfer wie Son Gohan oder Piccolo.

Zwischen monoton und spektakulär: Das Kampfsystem ist recht komplex und kann Anfangs sogar etwas überfordern, macht aber desto mehr Spaß, sobald man sich zurechtgefunden hat. Trotzdem werden die Gefechte abseits der spektakulären Bosskämpfe mit der Zeit etwas monoton, was auch mit der langen Spielzeit von mindesten 40 Stunden zusammenhängt. Immerhin bringen die Minigames wie Angeln oder Baseball etwas Abwechslung ins Gameplay.

RPG-Elemente: Für Langzeitmotivation sorgen zudem die Rollenspielelemente, insbesondere das Communitiy Board. Hier platzieren wir Münzen mit Gesichtern bekannter Charaktere, die wir uns in Nebenaufgaben verdient haben, strategisch günstig auf einem Brett und schalten so Vorteile frei. Das Levelsystem hingegen ist nicht ganz ausbalanciert. Kämpfe gegen Standardgegner bringen wenig, nach Bosskämpfen steigen wir dafür oft mehrere Stufen auf einmal auf.

Mehr erfahren: Dragon Ball Z: Kakarot im GamePro-Test

Stilecht inszeniert: Dragon Ball Z: Kakarot ist alles in allem hübsch in Szene gesetzt. Vor allem die Charaktere sind sehr nah an ihren Anime-Vorbildern. Die Spielwelt hingegen hätte etwas detaillierter und lebendiger ausfallen können, vermittelt aber trotzdem gut die Atmosphäre der Serie. Ein bisschen schade: Eine deutsche Synchronisation gibt es nicht, wir müssen uns mit den englischen oder japanischen Sprechern zufriedengeben.

Fazit: Man sollte kein Action-RPG auf dem Niveau eines The Witcher 3 erwarten. Mit solchen Genregrößen kann Dragon Ball Z: Kakarot weder bei der Präsentation noch bei der Gestaltung der Spielwelt mithalten. Für Fans der Serie erfüllt sich dennoch ein Traum, denn dank der kompletten Story, den vielen Charakteren und den bekannten Schauplätzen kann man hier so tief ins Dragon Ball-Universum eintauchen wie nie zuvor.

