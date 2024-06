Nur 2,99 Euro im PS Store: Schnappt euch dieses Stealth-Spiel jetzt mit 85% Rabatt

Thief gehört zu den aktuellen Angeboten im PS Store.

Pünktlich zum Summer Game Fest könnt ihr euch beim aktuellen Sale im PlayStation Store mit zahlreichen Schnäppchen eindecken. Wir haben die Angebote durchforstet und stellen euch einige davon genauer vor. Unter anderem ist dieser Titel dabei, der beim Release vor knapp 10 Jahren viel Kritik abbekam, aber gerade für Stealth-Fans zum aktuellen Kurs trotzdem einen Blick wert sein dürfte.

Spiel: Thief

Angebotspreis: 2,99 Euro

2,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (Rabatt von 85 Prozent)

19,99 Euro (Rabatt von 85 Prozent) Angebot gültig bis: 13. Juni 2024

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC

PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC GamePro-Wertung: 78

78 Metacritic-Schnitt: 70 (PC-Version)

Mit Thief rebootete Eidos im Jahr 2021 die bis dahin drei Teile umfassende Stealth-Reihe. Im dem Action-Adventure schleicht ihr als Meisterdieb Garrett durch die Mittelalter-Steampunk-Metropole "The City" und erlebt entweder eine Geschichte oder plündert auf Wunsch Diebesgut in der Umgebung und verbessert eure Fähigkeiten.

Das macht an vielen Stellen viel Spaß – vorausgesetzt, ihr habt etwas für vorsichtiges Vorgehen übrig – allerdings gibt es auch einige Kritikpunkte. So bietet der vierte Teil der Reihe beispielsweise kleine Umgebungen und damit auch weniger Sandbox-Elemente, generell setzt das Spiel an vielen Stellen merkbare Barrieren und verschenkt dadurch einiges an Potential.

Jochen Gebauer schrieb damals im GamePro-Test:

"[...] Bei Thief hingegen nutze ich in den oft linearen Levels immer wieder die gleichen Taktiken. Das soll nicht bedeuten, dass ich keinen Spaß gehabt hätte - den hatte ich. Und es soll nicht bedeuten, dass es ein schlechtes Spiel wäre - das ist es nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, was Thief hätte sein können, wenn es bloß den Mut gehabt hätte, etwas sein zu wollen, dann ärgere ich mich. Die Neuinterpretation eines geschätzten Klassikers kann nur funktionieren, wenn man im Zweifelsfall den Mumm besitzt, die Fans auch mal vor den Kopf zu stoßen."

Ausführliche Pro- und Contra-Punkte lest ihr im Test:

Wer Stealth-Spiele mag und den Titel noch nicht kennt, darf zum aktuellen Angebotspreis gerne zugreifen. Für 3,74 Euro bekommt ihr bis zum 20. Juni zudem wahlweise auch die "Master Thief"-Edition, die diverse Add-Ons wie zusätzliche Level und Booster Packs enthält.