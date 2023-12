Bis zu 95% Rabatt im PS Store: Riesiger Weihnachts-Sale mit 4.500 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet

Im PS Store findet ihr aktuell ein paar richtig tolle Angebote.

Falls ihr noch ein Schnäppchen für die besinnliche Weihnachtszeit sucht, werdet ihr vielleicht im aktuellen PS Store Sale fündig, in dem wieder jede Menge Spiele für PS4 und PS5 stark im Preis reduziert sind. Damit ihr euch nicht durch alle 4.500 Angebote durchwühlen müsst, haben wir für euch ein paar Highlights herausgesucht.

15 Top-Angebote aus dem PS Store Sale

Wann endet der Sale? Die Angebote sind bis zum 06. Januar um 00:59 Uhr deutscher Zeit gültig.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 5 und PlayStation 4. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Unsere Highlights aus dem PlayStation Store Sale

Mass Effect: Legendary Edition

3:08 Mass Effect: Die 5 größten Änderungen der Legendary Edition

Preis: 6,99 Euro statt 69,99 Euro

6,99 Euro statt 69,99 Euro Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: PS4 (auch auf PS5 spielbar)

Alle drei Mass Effect-Spiele samt DLCs in der überarbeiteten Legendary Edition für 7 Euro. Mit diesem Angebot für die fantastische Sci-Fi-Trilogie könnt ihr wahrlich nichts falsch machen.

Was sich im Vergleich zu den Originalen alles verändert hat, lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zur Legendary Edition Ein RPG-Meisterwerk in seiner besten Version von Linda Sprenger

The Division 2

9:23 The Division 2 - Test-Video zum vorbildlichen Loot-Shooter

Preis: 8,99 Euro statt 29,99 Euro

8,99 Euro statt 29,99 Euro Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Plattformen: PS4 (auch auf PS5 spielbar)

Wenn der Betrug rund um The Day Before zuletzt überhaupt etwas Gutes hervorgebracht hat, dann die Lust auf einen verdammt guten Loot-Shooter. Einen der besten überhaupt könnt ihr jetzt mit The Division 2 für einen tollen Preis von 9 Euro bekommen.

Mehr Infos bekommt ihr auch hier im GamePro-Test:

The Division 2 im Test So gewinnt man den Loot-Shooter-Wettkampf! von Robin Rüther

LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test

Preis: 17,99 Euro statt 59,99 Euro

17,99 Euro statt 59,99 Euro Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Plattformen: PS4 und PS5

Falls ihr nach LEGO Fortnite und LEGO 2K Drive Gefallen an den humorvollen Klötzchenspielen gefunden habt, könnt ihr euch das Beste mit Die Skywalker Saga aktuell zum tollen Preis von 18 Euro holen.

Mehr Infos gibt's natürlich im GamePro-Test:

LEGO STar Wars im Test Das beste Lego-Spiel seit Jahren! von Stephan Zielke

Das war unsere kleine aber feine Auswahl der besten Schnapper im aktuellen PS Store Sale. Ganz nach Genre-Geschmack findet ihr natürlich noch viele weitere Angebote, die sich durchaus lohnen. Neben Spielen findet ihr übrigens auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs teils stark reduziert.

War für euch ein Schnäppchen dabei, bei dem ihr schon lange auf einen guten Preis gewartet habt?