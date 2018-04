PS Store - Das sind die Spiele-Charts im März 2018

Sony hat die PSN-Charts für den März 2018 bekannt gegeben und gibt uns somit einen Einblick, welche PS4-Spiele sich in den vergangenen Wochen im PlayStation Store am meisten verkauft haben.

Angeführt wird die Liste von Ubisofts Open World-Shooter Far Cry 5, dicht gefolgt vom heiß diskutierten Koop-Abenteuer A Way Out - ebenfalls eine Neuveröffentlichung im März. Platz 3 belegt dagegen mit Horizon Zero Dawn ein alter Bekannter, der nun wieder in die Charts einstieg.

Doch nicht nur die bestverkauften PS4-Spiele wurden gelistet, auch die erfolgreichsten PSVR-Spiele und Download-Inhalte wurden festgehalten. Bei den VR-Games ist Moss der klare Sieger, wohingegen das Fortnite Starter Pack der am meisten gekaufte DLC ist.

PS4-Charts im PS Store

PSVR-Charts im PS Store

DLC-Charts im PS Store:

Fortnite Battle Royale - Starter Pack (Neu) Fortnite - Standard Founder's Pack (1) Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 3 Pass (3) Rocket League - DC Super Heroes DLC Pack (9) Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds (8) Bloodborne: The Old Hunters (Wiedereinstieg) Assassin's Creed Origins - The Curse Of the Pharaohs (Neu) Call of Duty: WWII - The Resistance: DLC Pack 1 (2) Dragon Ball Xenoverse 2 - Extra Pack 2 (Wiedereinstieg) Final Fantasy 15 - Royal Pack (Neu)

Welche Spiele habt ihr euch im März gekauft?