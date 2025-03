Bis zu 90 % Rabatt im PS Store: Neuer Sale mit 4.500 Angeboten für PS4/PS5 gestartet - das sind unsere 11 Empfehlungen

Sony hat im PS Store insgesamt 4.548 Spiele und DLCs im Preis gesenkt. Für uns der Grund einmal mehr für euch auf Schnäppchenjagd zu gehen und zu schauen, welche Rabatte für PS4 und PS5 sich besonders lohnen.

11 Top-Frühlingsangebote aus dem PS Store

Bis wann gelten die Rabatte? Die Angebote könnt ihr euch bis zum 10. April um 00:59 Uhr sichern.

Hier findet ihr den Sale? Im PS Store auf PlayStation 5 und PlayStation 4. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Unsere Highlights aus den Frühlingsangeboten im PS Store

Kingdom Come: Deliverance

12:57 Eine Open World mit Schneid und Kante. Unser Testvideo zu Kingdom Come: Deliverance.

Preis: 9,99 Euro statt 39,99 Euro

9,99 Euro statt 39,99 Euro Genre: Mittelalter-Rollenspiel

Mittelalter-Rollenspiel Besonderheit: Edition mit allen DLCs

Seid ihr durch den fantastischen Nachfolger auf den Geschmack gekommen oder wollt die Geschichte von Henry ganz von vorn spielen, bekommt ihr Kingdom Come: Deliverance jetzt zu einem tollen Kurs – und zwar samt aller Erweiterungen.

Doom Eternal

10:01 Unser Testvideo zu Doom Eternal.

Preis: 9,99 Euro statt 39,99 Euro

9,99 Euro statt 39,99 Euro Genre: Ego-Shooter

Bevor es am 15. Mai in The Dark Ages erneut auf Dämonenjagd geht, ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um sich mit dem Doom Slayer schon ein wenig warmzuballern. Und das für einen Zehner. Ein sehr guter Kurs für einen der besten Shooter der letzten zehn Jahre.

A Juggler's Tale

1:16 A Juggler's Tale - Neuer Trailer zum Plattformer, in dem eine Puppe endlich frei sein will - Neuer Trailer zum Plattformer, in dem eine Puppe endlich frei sein will

Preis: 2,24 Euro statt 14,99 Euro

2,24 Euro statt 14,99 Euro Genre: Adventure

Zum Schluss haben wir mit A Juggler's Tale noch einen echten Geheimtipp für euch. Im Puzzle-Sidecsroller aus Deutschland steuert ihr eine Marionette und lauscht dabei einem Märchenerzähler. Mögt ihr Spiele wie Unravel oder sucht vielleicht ein erstes Abenteuer, das ihr zusammen mit euren Jüngsten zocken könnt, könnt ihr für den günstigen Kurs sicher nichts falsch machen.

Mehr zu A Juggler's Tale lest ihr hier:

Das waren unsere Empfehlungen aus den Frühlingsangeboten. Habt ihr noch einen weiteren Schnapper aus dem PS Store gefischt, dann lasst es die GamePro-Community doch gerne in den Kommentaren wissen.