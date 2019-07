PS Store - Holt euch jetzt diesen Open-World-Hit im Angebot der Woche [Anzeige]

Das neue Angebot der Woche im PlayStation Store ist die Deluxe Edition von Assassin's Creed Odyssey. Sie ist von 84,99€ auf 34,99€ und damit um 59% reduziert. Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel verschiedene zusätzliche Ingame-Gegenstände sowie einen XP- und einen Drachmenboost. Der Deal ist für eine Woche gültig und endet dementsprechend am 24. Juli.

Kolossales Griechenland: Assassin's Creed Odyssey zeichnet sich vor allem durch seine gigantische Spielwelt aus, die nahezu das gesamte antike Griechenland in kleinerem Maßstab umfasst. Viel wichtiger als die Größe ist jedoch, wie viel es zu entdecken gibt: Es gibt kaum eine Figur, einen Ort oder einen Mythos aus der griechischen Literatur oder Geschichte, der hier nicht vertreten ist.

Mehr RPG: Odyssey setzt die Entwicklung des Vorgängers Origins konsequent fort und entwickelt die Reihe weiter in Richtung Action-RPG, was sich unter anderem am neuen Dialogsystem mit Multiple-Choice-Antworten bemerkbar macht. Das Klettern und die Parkour-Elemente älterer Teile spielen dafür nur noch eine untergeordnete Rolle. Kampf und Erkundung nehmen mehr Raum ein.

Zurück auf See: Mit den Seeschlachten kehrt außerdem jenes Element zurück, das Assassin's Creed Black Flag zu einem der beliebtesten Teile der Reihe gemacht hat. Obwohl im antiken Griechenland natürlich die Kanonen fehlen, spielen diese sich fast gleich. Zudem gibt es sogar noch mehr Optionen, das eigene Schiff aufzurüsten, auszubauen und mit fähiger Besatzung zu versorgen.

Fazit: Assassin's Creed Odyssey ist ein großartiges, vielseitiges und opulent inszeniertes Open-World-Abenteuer, das nicht ohne Grund in unserem Test 88 Punkte erreichen konnte. Nur zwei Gruppen muss man vor dem Kauf warnen: Diejenigen, die auf das typische Attentäter-Gameplay der alten Teile hoffen, und diejenigen, die schlicht nicht die Zeit haben, sich auf die bis zu 100 Stunden lange Reise durch die griechische Antike einzulassen.

Übrigens gibt es auch den Vorgänger Assassin's Creed Origins gerade günstiger, und zwar als Teil der Juli-Rabatte, über die wir bereits letzte Woche berichtet haben. Zu den Juli-Rabatten im PlayStation Store findet ihr durch folgenden Link:

