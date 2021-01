Im PlayStation Store gibt es gerade die Amnesia Collection für nur 2,84 Euro statt 28,49 Euro. Die Sammlung enthält den Horror-Klassiker Amnesia: The Dark Descent einschließlich der Erweiterung Amnesia: Justine. Ebenfalls mit dabei ist der eigenständige Ableger Amnesia: A Machine for Pigs. Der Deal ist Teil der Januar-Angebote des PlayStation Store, die nur noch bis zum 20. Januar laufen.

Amnesia Collection (PS5, PS5) statt 28,49€ für 2,84€ im PlayStation Store

Was bietet die Amnesia Collection?

Bei der Amnesia Collection handelt es sich um eine 2016 für die PS4 erschienene Neuauflage der ursprünglich noch in der PS3-Ära veröffentlichten Horrorspiele. Technisch gibt es kaum Verbesserungen gegenüber den Originalen. Eine grafische Präsentation auf der Höhe der heutigen Zeit könnt ihr daher nicht erwarten, aber darunter leidet das Spielgefühl kaum.

Vor allem Amnesia: The Dark Descent hat sich gut gehalten. Als Protagonist Daniel wachen wir ohne Erinnerungen in einer mittelalterlichen Burg auf, deren düstere Gemäuer wir auf der Suche nach Antworten erkunden. Dabei werden wir von furchteinflößenden Kreaturen gejagt, die in der Dunkelheit lauern. Überleben können wir nur, wenn wir uns verstecken und das spärliche Licht der Laternen klug einsetzen. Das Spielprinzip von Amnesia: The Dark Descent wurde inzwischen oft kopiert, aber kaum einem anderen Spiel ist es gelungen, eine so dichte Atmosphäre aufzubauen.

Amnesia: Justine ist eine kurze Erweiterung, die im Wesentlichen dem Rezept des Originals folgt. Die Protagonisten Justine erwacht ebenso wie Daniel ohne Erinnerungen, findet jedoch eine Audio-Aufzeichnung mit ihrer eigenen Stimme, die ihr erklärt, dass es sich um ein von ihr selbst vorbereitetes Experiment handelt. Das macht die folgenden Geschehnisse allerdings nicht viel weniger gruselig, wenngleich Justine etwas einfacher ist als The Dark Descent.

Amnesia: A Machine for Pigs stammt nicht von Frictional Games, die The Dark Descent entwickelt haben, sondern von The Chinese Room, die durch Dear Esther als Erfinder der sogenannten Walking Simulator gelten. Das merkt man A Machine for Pigs an: Obwohl es auch hier noch immer Monster gibt, die uns töten können, liegt der Fokus weniger auf der Flucht und mehr auf der Erkundung. So angsteinflößend wie The Dark Descent ist das Spin-Off deshalb nicht, aber durch seine gute Story und seine mysteriöse, düstere Spielwelt packt es trotzdem.

Weitere PS4- und PS5-Spiele in den Januar-Angeboten

