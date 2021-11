Nur 1,42€ - Dank PS Plus bekommt ihr jetzt gefeiertes Horror-Spiel fast geschenkt

Im PlayStation Store gibt es immer wieder neue Angebote und manchmal ist es sehr schwer da den Überblick zu behalten. Aber immer mal wieder stoßen besonders günstige Perlen ins Visier, weshalb wir euch jetzt das folgende Horror-Spiel näher bringen wollen.

Besonders günstiger Horror für PS4 und PS5

Im Rahmen des großen Halloween-Sales hat Sony jetzt noch nach dem gruseligsten Tag des Jahres einige Horrorspiele stark reduziert. In den Tiefen der Angebote befindet sich die Amnesia: Collection für PS4 (und natürlich auch auf PS5 spielbar), die sowohl Amnesia: The Dark Descent als auch den Nachfolger Amnesia: A Machine for Pigs enthält.

Wie günstig ist Amnesia: Collection derzeit? Im Rahmen des Sales bekommt ihr die Horror-Collection für 1,42 Euro – sofern ihr ein aktives Mitglied bei PlayStation Plus seid. Ohne Abo kostet das Bundle 4,27 Euro, was immer noch einer Ersparnis von knapp 85 Prozent entspricht.

Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 04. November 2021 00:59 deutscher Zeit. Ihr müsst euch also beeilen, wenn ihr das Spiel noch günstig erwerben wollt.

Das Spiel war bereits Teil von PS Plus: Falls ihr fleißig Spiele aktiviert, die bei PS Plus im Abo sind, dann stehen die Chancen gut, dass ihr die Amnesia Collection bereits besitzt. Das Bundle war im Oktober 2017 Teil des Abos. Wenn ihr die Spiele nachholen wollt, dann könnt ihr euch vielleicht sogar die 1,42 Euro sparen.

Das ist Amnesia: Collection

Preis : 1,42 Euro (im Angebot), 28,49 (regulär)

: 1,42 Euro (im Angebot), 28,49 (regulär) Genre: Horror

Horror Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

Darum geht's: Das Amnesia-Bundle besteht aus den beiden Spielen Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine for Pigs und der Erweiterung Amnesia: Justine. In allen Titeln ist aber das Ziel das Selbe. Ihr müsst vor dunklen Kulissen Rätsel lösen und den ekligen Monstern entkommen. Die Spiele setzen dabei nicht nur auf plumpe Schockeffekte, sondern erzeugen dank dem Spiel mit Licht und Schatten eine besondere Atmosphäre.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn... ihr euch gerne gruselt. Als einer der Gründer des Indie-Horrors verdient die Amnesia-Reihe von jedem Genre-Fan eine Chance.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn... ihr nicht gut mit Verfolgungsjagden seid. Immer wieder werdet ihr nämlich von Monstern gejagt und ihr könnt euch nicht zur Wehr setzen. Wenn euch das zu stressig ist, dann solltet ihr lieber das Spiel vermeiden.

Mehr günstiger Spielenachschub:

Ihr solltet aber auch nicht unbedingt bei jedem Spiel zuschlagen, das günstig im PlayStation Store zu finden ist. So gibt es zum Beispiel das Kuriosum Breakthrough Gaming, ein christliches Entwicklerstudio, das für 99 Cent jeden Sonntag Spiele mit Bibelversen veröffentlicht. Was dahinter steckt, hat sich unser freier Autor Lukas näher angeschaut.