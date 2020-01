Neuer Switch-Sale mit bis zu 90% Rabatt: Das sind die Geheimtipps

Eine neue Woche, ein neuer Switch-Sale. Wieder einmal bietet Nintendo im eShop eine ganze Reihe an Spielen für einen schmaleren Preis. Dieses Mal sind sogar neben den wöchentlichen Angeboten auch noch verschiedene Capcom-Spiele im Angebot.

Wo finde ich den Sale? Ihr könnt den eShop entweder im Browser oder direkt über eure Switch aufrufen.

Wie lange geht der Sale? Vom 09. bis zum 16. Januar. Es gibt zudem auch noch einen speziellen Sale mit Capcom-Spielen, der bis zum 27. Januar aktiv ist.

Das sind die besten Angebote des Sales

Hier einige Spiele, die noch bis zum 16. Januar im Angebot sind:

Das sind die Highlights des Capcom-Sales:

Weiterer Sale: Auch die Neujahrsangebote sind noch bis zum 12. Januar gültig.

Welche Spiele lohnen sich?

Celeste

Darum geht's: Im Jump 'n' Run Celeste übernehmt ihr die Rolle des Mädchens Madeline. Die will den namensgebenden Berg Mount Celeste erklimmen, kämpft auf dem Weg zum Gipfel aber immer wieder mit ihren eigenen Selbstzweifeln.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr endlich mal wieder ein Jump 'n' Run erleben möchtet, das nicht nur durch sein Gameplay sondern auch seine Story überzeugen kann.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr einfach keine Lust mehr auf Jump 'n' Runs in Pixel-Optik habt.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu Celeste.

Amnesia Collection

Darum geht's: In der Amnesia: Collection erwarten euch gleich zwei Horror-Spiele. In diesen müsst ihr in dunklen Kulissen verschiedene Rätsel lösen und fiesen Monstern ausweichen. Die Spiele setzen dabei nicht nur auf plumpe Schockeffekte, sondern erzeugen eine dichte Atmosphäre durch ihr Spiel mit Licht und Schatten.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr euch mal wieder so richtig gruseln wollt. Als einer der Begründer des Indie-First Person-Horror ist Amnesia ein Muss für Fans des Genres.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr nicht gerne von Monstern verfolgt werdet, ohne euch gegen sie zur Wehr setzen zu können. In Amnesia stehen Verfolgungsjagden fieser Kreaturen an der Tagesordnung.

Resident Evil: Revelations 2

Darum geht's: In mehreren Episoden müsst ihr mit Claire Redfield und Moira Burton aus einem monsterverseuchten Gefängniskomplex fliehen. Die Story-Kampagne könnt ihr komplett im Splitscreen spielen - sogar mit jeweils nur einem Joy-Con.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr vor dem Remake von Resident Evil 3 so richtig Lust auf Survival-Horror habt.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... Horror für euch der absolute Horror ist und selbst zusammen mit einem Freund eure Nerven den ganzen Grusel nicht aushalten.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu Resident Evil: Revelations 2.