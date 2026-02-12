PS5-Spiele für unter 6€: Im neuen PS Store Sale schlummern 7 Perlen, die wir euch nur empfehlen können.

Sony hat im PS Store wieder allerhand neue Angebote für PS5 und PS4 hinzugefügt, und ich bin diesmal für euch durch den Sale gepflügt, um Empfehlungen für unter 6 Euro herauszusuchen.
7 Schnäppchen-Highlights für unter 6 Euro
- Planet of Lana für 4,99€ (75% Rabatt) - 3,99€ mit PS Plus
- The Entropy Centre für 5,74€ (77% Rabatt)
- Bramble: The Mountain King für 5,99€ (80% Rabatt)
- Tormented Souls für 4,99€ (75% Rabatt)
- The Last Campfire für 1,49€ (90% Rabatt)
- Ghost of a Tale für 3,74€ (85% Rabatt) - 2,49€ mit PS Plus
- Mortal Shell für 2,99€ (90% Rabatt)
Die Angebote müsst ihr euch übrigens bis zum 26. Februar um 00:59 Uhr im PS Store sichern.
Da es sich bei den oberen Spielen um eher unbekanntere Titel handelt, gibt es von mir auf den kommenden Seiten noch ein paar mehr Infos dazu, was euch in The Entropy Centre, Planet of Lana und Bramble: The Mountain King erwartet – und warum ich euch die Spiele nur wärmstens empfehlen kann.
