PS5-Spiele für unter 6€: Im neuen PS Store Sale schlummern 7 Perlen, die wir euch nur empfehlen können.

Auch Planet of Lana bekommt ihr kurz vor dem Release von Teil 2 gerade super günstig.

Sony hat im PS Store wieder allerhand neue Angebote für PS5 und PS4 hinzugefügt, und ich bin diesmal für euch durch den Sale gepflügt, um Empfehlungen für unter 6 Euro herauszusuchen.

7 Schnäppchen-Highlights für unter 6 Euro

Die Angebote müsst ihr euch übrigens bis zum 26. Februar um 00:59 Uhr im PS Store sichern.

14:21 PS5-Games 2026: Alte Gesichter, neue Exclusives ... und überraschend viele Xbox-Games

Autoplay

Da es sich bei den oberen Spielen um eher unbekanntere Titel handelt, gibt es von mir auf den kommenden Seiten noch ein paar mehr Infos dazu, was euch in The Entropy Centre, Planet of Lana und Bramble: The Mountain King erwartet – und warum ich euch die Spiele nur wärmstens empfehlen kann.