F1 2020 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die erst im Juli erschienene Rennsimulation bekommt ihr bis zum 26. August sowohl in der Seventy Edition als auch in der Deluxe Schumacher Edition 35 Prozent günstiger. Erstere kostet somit 45,49 Euro statt 69,99 Euro, letztere gibt es für 51,99 Euro statt 79,99 Euro.

F1 2020 im Angebot der Woche des PlayStation Store

Die Seventy Edition beinhaltet das Hauptspiel sowie DLCs zur Feier des 70. Jubiläums der Formel 1, von der Wagenlackierung über den Helm bis zum passenden Podiumsjubel. Die Deluxe Schumacher Edition verfügt über alle Inhalte der Seventy Edition sowie über vier von Schumachers Rennwagen: Den Jordan aus 1991, die Benettons aus 1994 und 1995 sowie den Ferrari aus dem Jahr 2000.

Was macht F1 2020 besser als der Vorgänger?

Neues Management: Im Vergleich zum ohnehin schon hervorragenden F1 2019 hat Codemasters dieses Jahr nochmal einiges verbessert und Inhalte hinzugefügt. Neu ist zum Beispiel der My-Team-Modus, den man sich als einen erweiterten Karrieremodus vorstellen kann. Hier übernehmen wir nicht nur die Rolle des Fahrers, sondern managen gleich den gesamten Rennstall, von Sponsoring-Verträgen bis zum Teamlogo. Den normalen Karrieremodus gibt's übrigens trotzdem noch.

Mehr Komfort: Die Verbesserungen auf der Strecke fallen nicht auf den ersten Blick ins Auge, erhöhen denn Spielspaß aber beträchtlich. So wurde das Strafensystem deutlich überarbeitet, sodass wir nicht mehr für Fehler unserer Gegner büßen müssen. Sehr nützlich ist auch der einblendbare Rückspiegel, durch den wir nicht mehr in die Heckansicht wechseln müssen, um unsere Verfolger im Blick zu behalten. Weitere Änderungen an HUD und Steuerung sorgen für mehr Komfort.

29 5 Mehr zum Thema F1 2020 im Test - Der König der Königsklasse

Besser inszeniert: Technisch hat sich bei den Rennen selbst nicht allzu viel getan. Lediglich die neuen, satten Motorengeräusche stellen eine deutliche Verbesserung dar. Ein gutes Stück hübscher ist aber die Inszenierung der Rennwochenenden abseits der Strecke. Diese nähert sich immer stärker der Qualität einer TV-Übertragung an. Auch an den Animationen der Fahrer, etwas bei der Siegerehrung, wurde gefeilt, wobei hier zugegebenermaßen noch immer Luft nach oben ist.

Fazit: Der neue My-Team-Modus ist zwar noch nicht perfekt, liefert aber trotzdem Motivation für viele Spielstunden. Zusammen mit den zahlreichen Detailverbesserungen beim Spielkomfort und der Inszenierung ist F1 2020 damit die sinnvolle und gelungene Weiterentwicklung einer tollen Rennspiel-Serie. Deshalb haben wir in unserem Test 89 Punkte vergeben.

