Auch an diesem Wochenende erwarten euch wieder kostenlose Spiele für die Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch. Diesmal sind neben zwei kostenlosen Spielen (wenn ihr den Aboservice Xbox Live Gold besitzt) auch zwei Demos zum Reinschnuppern dabei.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Gears 5

Verfügbar bis: 23. Mai 2021

23. Mai 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Genre: Ego-Shooter

Darum geht es: Der Deckungs-Shooter Gears 5 setzt die Handlung von Gears of War 4 fort. Wir schlüpfen diesmal in die Rolle von Kait Diaz, die versucht, das Geheimnis ihrer Herkunft und ihre Verbindung zum bösartigen Schwarm zu ergründen. Als hätte sie damit nicht schon genug auf der Platte, muss sie auch noch eine Superwaffe startklar machen, um den Planeten Sera zu schützen.

Zusammen mit bis zu drei weiteren Mitstreitern können wir gemeinsam in den Kampf ziehen und diesmal im Multiplayer sogar den kleinen fliegenden Hilfsroboter Jack spielen. Zusätzlich gibt es die Online-Modi Versus, Horde und Flucht, die uns mit 3 bis 10 Spielern mit- oder gegeneinander antreten lassen.

Zusätzlich gibt es diese Woche die kompetitive Playlist "One Shot One Kill" im Versus-Modus zu spielen.

F1 2020

Verfügbar bis: 23. Mai 2021

23. Mai 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Nein

Nein Genre: Rennspiel

Darum geht es: In F1 2020 können wir mit unseren Rennwagen wieder gegen die besten Fahrer der Welt aus allen offiziellen Teams antreten. Neu ist dieses Mal, dass Spieler:innen sogar ihr eigenes F1-Team gründen können und ganz nach Belieben ihren Fahrer und die Teamkollegen, Sponsoren und Motorenhersteller zusammenstellen können, um als 11. Team zu starten.

Wir können entweder online gegen andere Spieler:innen antreten oder im Splitscreenmodus mit Freunden zu zweit spielen.

Demo: Scarlet Nexus

Demo verfügbar ab: 21. Mai 2021 für Xbox One und Series X/S, 28. Mai 2021 für PS4/PS5

21. Mai 2021 für Xbox One und Series X/S, 28. Mai 2021 für PS4/PS5 Release des Spiels: 25. Juni 2021

25. Juni 2021 Genre: Rollenspiel

Darum geht es: In einer alternativen retrofuturistischen Realität des Jahres 202 erhalten Menschen durch das sogenannte Psioniker-Hormon übernatürliche Kräfte, die sie etwa Gegenstände mit ihren Gedanken bewegen lassen. Zugleich tauchen aber auch gefährliche Mutanten auf, die am liebsten die Gehirne von Menschen verspeisen.

Das Spiel lässt uns in die Rollen von Kasane und Yuito schlüpfen, zwei Elite-Kadetten, die in den Kampf gegen die Mutanten ziehen. In einer Kombi aus Hack-and-Slash-Elementen und magieartigen Psychokinesefähigkeiten, die uns etwa Autos auf Gegner schleudern lassen, können wir uns so durchprügeln.

Am 25. Juni 2021 erscheint das Spiel. Wir konnten uns bereits einen Eindruck von Scarlet Nexus machen:

Neue Demo für das Nintendo Switch-Spiel Miitopia

Pünktlich zum Release des Rollenspiels Miitopia, könnt ihr zudem mit der kostenlosen Demo einmal unverbindlich reinschnuppern. Dort könnt ihr dann individuelle Miis, die Charaktere des Spiels, erstellen und das erste Areal ausprobieren. Der Spielvorschritt aus der Demo kann auch in das tatsächliche spiel übernommen werden.

Sony schenkt euch Gratisinhalte für Spiele

Im Rahmen der Play at Home-Initiative schenkt Sony PlayStation-Besitzer:innen auch diesen Monat wieder Gratisinhalte. Allerdings sind es diesmal keine kompletten Spiele, sondern In-Game-Inhalte. Welche Inhalte ihr für die insgesamt 10 Spiele erhalten könnt, haben wir hier für euch aufgeschlüsselt.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Kostenlos sind die Spiele bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass nicht ganz, denn ihr müsst natürlich für den Aboservice bezahlen. Aber zumindest kosten euch die Spiele nicht noch extra etwas. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch mit Klick auf den jeweiligen Link die aktuellen Gratis-Spiele für Mai und Juni anschauen.

Was ist dieses Wochenende für euch Spannendes dabei?