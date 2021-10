PS5: PS Store hat neues Feature, das euch das Leben erleichtert

Der PS Store der PS5 hat ohne große Ankündigung ein neues Update bekommen, das viele Besitzer*innen der Konsole vielleicht noch gar nicht bemerkt haben. Bei dem Update handelt es sich zwar um ein eher kleines Feature, das implementiert wurde, doch dieses dürfte vielen Fans die Suche nach neuen Spielen erleichtern.

Die neusten Spiele im PS Store

Was ist das neue Feature? Der ehemalige Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, kündigte auf Twitter das neue Feature an. Dabei handelt es sich um zwei neue Leisten im PS Store, die es einfacher machen, neue Spiele im PS Store zu finden:

Im deutschen PS Store heißen die Kategorien „Neue Spiele“ und „Diese Woche neu“. Sie tauchen auf, wenn ihr über das Menü in den PS Store geht. Aktuell finden sich in den Leisten neue Titel wie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba und Story of Seasons: Friends of Mineral Town, die in dieser Woche im PS Store erschienen sind:

Gilt das auch für PS4? Das Update ist ausschließlich für den Store der PS5 erschienen. Der PS Store der PS4 ist anders aufgebaut als bei der PS5, weshalb es das Feature nicht in diesen Store geschafft hat.

Leider sind die weiteren Update-Pläne von Sony nicht bekannt. Somit bleibt nur abzuwarten, welche weiteren Komfortfunktionen das Unternehmen auf PS5 einführen wird.

Welche 23 wichtigen Tipps ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr euch das Leben mit der PS5 vereinfachen wollt, verraten wir euch hier:

Das letzte große Update für die PS5 erschien Mitte September und brachte unter anderem den langersehnten Support für austauschbare SSDs. Mit diesen könnt ihr den Speicherplatz eurer PS5 erweitern, um mehr Spiele gleichzeitig zu installieren. Wie das Einbauen funktioniert, erklären wir euch in unserem GamePro-Guide.

Doch neben dem optionalen Einbau der SSD gibt es weitere versteckte Features, die mit dem September-Update kamen. So ist es nun beispielsweise einfacher, die PS4- und PS5-Version von Spielen auseinander zu halten, falls ihr beide Versionen besitzen solltet. Welche vier weiteren, versteckten Features mit dem neuen Update kamen, verraten wir euch im entsprechenden GamePro-Artikel.

