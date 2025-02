Bis zu 92% Rabatt auf über 700 Angebote im PS Store - hier sind unsere 6 Empfehlungen für PS5/PS4

Auch Ghost of Tsushima bekommt ihr wieder reduziert.

Der PlayStation Store schickt mal wieder eine ganze Reihe neuer Angebote an den Start. Zwar fällt der Sale etwas kleiner als üblich aus, dafür hat die Aktion aber einige durchaus hochkarätige Spiele dabei. Wir stellen euch einige der besten Deals vor.

Bis wann läuft der aktuelle Sale im PS Store? Die Angebote sind bis zum 6. März um 00:59 Uhr deutscher Zeit gültig.

The Lucid Dreamer Bundle: The Sinking City und Sherlock Holmes Chapter One

Preis: 6,39 Euro statt 79,99 Euro mit PS Plus (ansonsten 10,39 Euro)

6,39 Euro statt 79,99 Euro mit PS Plus (ansonsten 10,39 Euro) Genre: Action-Adventure

In diesem Bundle gibt es gleich zwei Spiele für Knobel- und Horrorfans: Mit The Sinking City bekommt ihr vor allem ein Lovecraft-Open-World-Adventure. Ihr erkundet als Detektiv die überflutete Stadt Oakmont, wo eine übernatürliche Macht mit dem Verstand der Einheimischen spielt. In Sherlock Holmes Chapter One übernehmt ihr dagegen den namensgebenden Detektiv in seinen jungen Jahren und müsst Fälle lösen.

Ghost of Tsushima Director's Cut

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Preis: 29,39 Euro statt 69,99 Euro

29,39 Euro statt 69,99 Euro Genre: Action-Adventure

Ghost of Tsushima ist immer mal wieder im Angebot. Solltet ihr das feudale Japan-Abenteuer aber aus irgendeinem Grund bislang noch nicht gespielt haben und wollt das noch tun, wird es langsam Zeit – dieses Jahr erscheint mit Ghost of Yotei nämlich bereits der Nachfolger. Als Samurai Jin Sakai müsst ihr euch im Spiel der Besetzung Tsushimas durch die Mongolen widersetzen und dabei auch mal euren Ehrencodex hintergehen.

Magicka 2: Special Edition

1:36 Magicka 2 - Launch-Trailer zum Koop-Titel

Preis: 3,99 Euro statt 19,99 Euro

3,99 Euro statt 19,99 Euro Genre: Action-RPG

Ein ganz anderes Erlebnis erwartet euch in Magicka 2. Hier bekommt ihr nämlich ein witziges Koop-Spiel, in dem ihr mit bis zu vier Personen als Zauberer unterwegs seid und eure Fantasy-Welt vor einer finsteren Bedrohung retten müsst. Der Spaß liegt aber hauptsächlich im Gameplay, ihr könnt eure Zauber nämlich auch untereinander kombinieren und so neue, noch mächtigere Effekte schaffen – aber Achtung, es gibt Friendly Fire!

Remnant: From the Ashes

1:00 Remnant: From the Ashes - Launch-Trailer zum Endzeit-Shooter, den Steam-Spieler aktuell feiern

Preis: 12,49 Euro statt 49,99 Euro

12,49 Euro statt 49,99 Euro Genre: Action

Remnant: From the Ashes bietet eine etwas ungewöhnliche Soulslike-Erfahrung: Statt nämlich durch mittelalterliche Städte oder Steampunktwelten zu streifen, erwehren wir uns in der Apokalypse einer Monsterarmee. Remnant setzt nämlich auch auf Shooter-Gameplay. Daneben gibt es auch Koop, wir sind nämlich mit bis zu drei Personen gleichzeitig unterwegs.

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle

2:48 Fallout 4 - Offizieller Gameplay-Launch-Trailer

Preis: 29,69 Euro statt 89,99 Euro

29,69 Euro statt 89,99 Euro Genre: Rollenspiel

Noch ein Bundle, diesmal für Rollenspiel- und Bethesda-Fans. Darin enthalten ist nämlich zum einen das schräge, post-apokalyptische Adventure Fallout 4 mitsamt allen großen DLCs. Wer dagegen mehr auf Mittelalter-Fantasy steht, kommt mit dem RPG-Meilenstein The Elder Scrolls 5: Skyrim auf seine Kosten. Das ist in der 2021 erschienenen Anniversary Edition enthalten, bietet also alle technischen Verbesserungen, DLCs und offiziellen Mods.

Castlevania Anniversary Collection

Preis: 3,99 Euro statt 19,99 Euro

3,99 Euro statt 19,99 Euro Genre: Jump&Run

Steht ihr dagegen eher auf klassische Action-Adventures und Jump 'n' Runs, können wir euch die Castlevania Anniversary Collection empfehlen. Die bündelt nämlich gleich acht Klassiker der Vampirreihe, in der ihr euch als Belmont-Klan dem Kampf gegen Dracula stellt.

Was sind eure Highlights und Empfehlungen aus dem aktuellen Sale?