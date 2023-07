1400 PS4- und PS5-Spiele, bis zu 90% Rabatt: PS Store startet riesigen Sale

Im PS Store-Sale bekommt ihr Red Dead Redemption 2 gerade für einen guten Preis.

Wer aktuell in den PlayStation Store schaut, stolpert über viele neue Angebote. Es gibt nämlich mal wieder einen Sale, bei dem ihr zahlreiche Titel für einen deutlich reduzierten Preis abstauben könnt. Über 1400 PS4- und PS5-Titel insgesamt, von großen Blockbustern bis kleinen Indies ist alles dabei. Wie schon bei den letzten Sales stellen wir euch hier ein paar ausgewählte Angebote genauer vor.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Wann endet der Sale? Am 20. Juli 2023.

Highlights im PlayStation Store-Sale

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

Preis: 29,99 Euro statt 99,99 Euro (70% Rabatt)

29,99 Euro statt 99,99 Euro (70% Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Erstveröffentlichung: 26. Oktober 2018

Red Dead Redemption 2 gehört auch fast fünf Jahre nach seinem Release immer noch zu den besten Open-World-Titeln, die ihr systemübergreifend spielen könnt. Das Spiel von Entwickler Rockstar versetzt euch in die Rolle des Outlaws Arthur Morgan. Zusammen mit der berüchtigten Van der Linde-Gang ist er auf der Flucht vor der Justiz und Kopfgeldjägern, gemeinsam hält sich die Gruppe mit Überfällen und anderen Gaunereien über Wasser.

Die offene Spielwelt setzt dank ihrer Lebendigkeit und abwechlungsreichen Landschaftstypen Maßstäbe und auch die Story fesselt bis zum Schluss. Wer das Spiel bislang verpasst hat, hat jetzt im Sale die perfekte Gelegenheit, es nachzuholen.

Unser Test zum Spiel Red Dead Redemption 2 im Test - High Noon für Superlative von Tobias Veltin

Diablo 2: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Preis: 13,19 Euro statt 39,99 Euro (67% Rabatt)

13,19 Euro statt 39,99 Euro (67% Rabatt) Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Erstveröffentlichung: 23. September 2021

Klar, alle Welt redet derzeit völlig zurecht von Diablo 4, im aktuellen PlayStation Sale gibt es aber auch einen der populären Vorgänger zu einem guten Kurs. Diablo 2: Resurrectred ist zwar kein vollständiges Remake des Hack&Slay-Klassikers aus dem Jahr 2000, dafür aber ein grafisch aufpoliertes Remaster, mit einigen zusätzlichen Komfortfunktionen.

Zu den Neuerungen zählen unter anderem neu gerenderte 3D-Grafiken, bessere Animationen, Effekte und überarbeitete Lichtstimmungen. Außerdem könnt ihr Resurrected in 4K-Auflösung spielen.

Unser Test zum Spiel Diablo 2: Resurrected im Test - Ein angestaubtes Meisterwerk von Stephan Zielke

The Crew 2

7:18 The Crew 2 - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Rennspiel - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Rennspiel

Preis: 4,99 Euro statt 49,99 Euro (90% Rabatt)

4,99 Euro statt 49,99 Euro (90% Rabatt) Genre: Rennspiel

Rennspiel Erstveröffentlichung: 29. Juni 2018

Der Nachfolger Motorfest steht bereits in den Startlöchern, zum reinschnuppern in die The Crew-Welt lohnt sich Teil 2 aber schon jetzt – vor allem zum derzeitigen Sale-Preis. In Autos, Booten und Flugzeugen seid ihr in einer kompakten Version der USA unterwegs, um Rennen zu bestreiten und Nebenaufgaben zu erledigen. Das macht eine Menge Laune, zumal sich die Fahrzeuge während der Rennen wechseln lassen. Das Fortschrittssystem sowie die manchmal etwas seltsame KI der Gegner gehört dagegen nicht zu den Stärken von The Crew 2.

Unser Test zum Spiel The Crew 2 im Test - Rennspaß in der Stadt, auf dem Land und im Fluss von Benjamin Braun

Weitere Angebote aus dem PS Store Sale

Die Spiele in diesem Artikel sind natürlich nur ein Bruchteil der Angebote, die es im aktuellen PS Store gibt. Neben Spielen sind auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs im Angebot, es lohnt sich also definitiv, ein bisschen zu stöbern. Bis zum 20. Juli habt ihr noch Zeit, dann endet der Sale.

Habt ihr ein besonders gutes Angebot erspäht oder könnt einen bestimmten Sale-Titel ganz besonders empfehlen? Schreibt uns in die Kommentare!