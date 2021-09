Diablo 2 Resurrected: Unser Test-Eindruck nach 15 Stunden

Mit Diablo 2 Resurrected findet eines der bedeutendsten Hack and Slay-Spiele seiner Zeit (samt des Addons Lord of Destruction) seinen Weg auf PS4 und PS5, Xbox One und Series X/S sowie die Switch. Mit brandneuer 3D-Grafik, überarbeiteten Zwischensequenzen, wuchtigem Sound und kleinen spielerischen Verbesserungen versucht Activision Blizzard, alte Fans glücklich zu machen und neue zu gewinnen. Ob diese Maßnahmen jedoch ausreichen, hängt jedoch stark von euch selbst als Spieler*in ab.



15 Stunden konnten wir uns auf der Playstation 5 schon solo durch Sanktuario prügeln und uns den höllischen Horden entgegenstellen. Für einen vollständigen Test reicht das jedoch noch nicht. Denn das Herzstück, der Online-Multiplayer, war aufgrund abgeschalteter Server noch nicht spielbar. Daher belassen wir es bei einem Ersteindruck und liefern Wertung und Wertungskasten so schnell wie möglich nach.

Klage gegen Activision Blizzard: Auch im Test zu Diablo 2 Resurrected soll nicht unerwähnt bleiben, dass aktuell eine Klage wegen sexueller Diskriminierung gegen Activision Blizzard als Publisher des Spiels im Gange ist. Demnach ist auch das Remaster unter den Arbeitsbedingungen entstanden, wie sie in der Klageschrift zu finden sind. Alle Infos zu den Vorwürfen gegen Activision Blizzard haben wir für euch in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema, haben wir euch ebenfalls verlinkt

Bombastische Grafik und Änderungen im Detail

Die wohl offensichtlichste Änderung im Remaster ist die 3D-Grafik. Während das Original im Jahr 2000 noch in 2D und einer Auflösung von 640x480 (später per Patch dann auf bombastische 800x600 hochgeschraubt) erschien, protzt Resurrected mit komplett überarbeiteter Grafik.



Besonders die Lichteffekte der Zaubersprüche, Fackeln oder Lavagruben tauchen die dunklen Gewölbe der Spielwelt Sanktuario in eine angenehm schaurige Atmosphäre.

Alte Grafik Neue Grafik

Der Clou: Per Tastendruck könnt ihr jederzeit zwischen alter und neuer Grafik umschalten. Dabei fallen auch die vielen kleinen Details auf, die Entwickler Vicarious Visions eingebaut hat: Statt ständig gleich aussehender Wände erwarten euch zum Beispiel Bücherregale, Nischen, Altäre und andere Deko, die wunderbar das dunkle Gothic-Thema unterstreichen. Das lässt viele bekannte Orte wie das Kloster, Lut Gohlein oder den Berg Arreat vertraut und doch vollkommen neu erscheinen.

Zusätzlich wurden Charaktermodelle verbessert, die Musik neu abgemischt, Zwischensequenzen komplett neu produziert und ein paar Quality of Life-Funktionen eingebaut:

eine größere Beutetruhe

geteilte Bankfächer zwischen euren Charakteren

automatisches Einsammeln von Gold

Inventar mit einem Tastendruck sortieren

Gürtel auf Befehl mit Tränken aus dem Inventar befüllen

Was noch alles verbessert bzw. im Vergleich zum Original angepasst wurde, das erfahrt ihr ihm Video von GameStar-Kollege Maurice:

Ansonsten bleibt alles beim Alten. Denn trotz der beeindruckenden optischen Veränderung, handelt es sich bei Resurrected nicht um ein Remake, sondern um ein Remaster. Daher solltet ihr keine tiefgreifenden Gameplay-Änderungen erwarten.

Hinweis zur Nintendo Switch-Version: Gerne hätten wir euch zum Fall des Embargos einen Ersteindruck der Switch-Version gegeben. Im Vorfeld wurden jedoch von Blizzard keine Test-Keys herausgegeben. Das muss per se nichts bedeuten, könnte aber ein Warnzeichen dafür sein, dass es auf der Hybridkonsole noch zu technischen Problemen kommt. Wir werden uns sobald wie möglich mit der Switch-Version von Diablo 2 befassen und euch auf dem Laufenden halten

Alterserscheinungen oder Zeitlos?

Die Treue zum Original wird viele alte Fans des Meisterwerks freuen, könnte aber besonders neuen Spielern Stolpersteine in den weg legen.

Fallen für neue Spieler: Immer noch könnt ihr sehr leicht euren Charakter verskillen. Da sich nur ein einziges Mal pro Schwierigkeitsgrad die Werte zurücksetzen lassen, kann es sein, dass euer Charakter einfach unrettbar ist. Dann bleibt nur neu anzufangen. Hier hätten wir uns gefreut, wenn neuen Spieler*innen mehr unter die Arme gegriffen worden wäre.

Auch die sogenannten Corps-Runs hätte man sich im Jahr 2021 sparen können. Nackt zu eurer Leiche zu rennen und dabei allem auszuweichen, machte schon damals keinen Spaß und wurde auch über die Jahre hinweg nicht besser.

Bugs und Glitches sind keine Nostalgie! Ein Rätsel bleiben uns auch die Bugs, die bewusst im Remaster gelassen wurden, um das Spielgefühl so "unverfälscht" wie möglich zu lassen. Diese reichen von gravierenden Gameplay Bugs und der immer noch strunzdummen Pet-KI, bis hin zu grafischen Glitches wie Türen, die obwohl sie offen sind immer noch geschlossen angezeigt werden. Dass hier von den Machern die Extrameile gegangen wird, diesen Glitch sogar in der neuen Grafikengine anzuzeigen, wirkt mehr abstrus als nostalgisch.

Zeitloses Prügeln und Looten: Von diesen kleinen Kritikpunkten abgesehen erzeugt Diablo 2 Resurrected dieselbe Suchtspirale wie schon vor zwei Jahrzehnten. Die Jagd nach legendären Items, Runenwörtern oder dem Schwert mit den perfekten Sockeln motiviert nach wie vor. Die Charaktere spielen sich herrlich unterschiedlich und setzen sich auch innerhalb ihrer Klasse wunderbar ab. Wollt ihr ein Nekromant mit einer Armee aus 15 Skeletten sein, oder doch lieber mit Knochen und Flüchen um euch werfen? Beides ist möglich und spielt sich erfrischend anders, so dass es sich auch lohnt, jede Klasse mehrfach zu spielen.

Was ist mit dem Koop?

Zum Zeitpunkt des Tests war der Onlineservice von Diablo 2 Resurrected noch nicht aktiv. Das ist in diesem Fall besonders schade, denn ein großer Teil der Motivation des Spiels kommt aus der aktiven Online-Community und dem Zusammenspiel der einzelnen Klassen. Nach bisherigen Informationen, können sich bis zu acht Spieler*innen (bis zu vier auf der Switch) gemeinsam in die Welt von Sanktuario stürzen.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es jedoch schon vorab. Wer auf den Couch-Koop von Diablo 3 hofft, wird enttäuscht werden. Resurrected setzt voll auf den Online-Multiplayer. Auch Crossplay wird aktuell nicht unterstützt, dafür jedoch Cross Save. Wer mag, kann seinen Spielstand beispielsweise von der Nintendo Switch auf PlayStation, Xbox oder den PC übertragen. Voraussetzung ist natürlich, ihr besitzt auf der jeweiligen Plattform eine Version.

Ob wir zusammen Spaß hatten und das alte Koop-Gefühl aufkommt, erfahrt ihr dann im finalen Test.