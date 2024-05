Bis zu 95% Rabatt im PS Store: Aktuell könnt ihr euch wieder tausende Angebote für PS4/PS5 schnappen

Im PlayStation Store gibt es wieder tausende neue Angebote.

Sony erweitert regelmäßig seinen Sale im PlayStation Store mit neuen Angeboten. So auch diese Woche, aktuell könnt ihr euch nämlich wieder in über 1.700 Deals stürzen. Damit ihr einen besseren Überblick bekommt, haben wir euch einige der Highlights aus dem Sale direkt rausgesucht.

Bis wann laufen die aktuellen Angebote im PlayStation Store? Die Deals gelten noch bis zum 23. Mai um 00:59 Uhr morgens deutscher Zeit.

Einige der Highlights aus dem aktuellen PS Store-Sale:

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber natürlich auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Unsere Empfehlung: Kena Bridge of Spirits

15,99 Euro statt 39,99 Euro Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 87

Darum geht's: In Kena: Bridge of Spirits schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Mädchens, die als Geisterführerin den Seelen der Toten dabei hilft, Ruhe zu finden. Auf ihrer Reise zum Bergschrein kommt Kena in ein verlassenes Dorf, das von einer Verderbnis verseucht wurde. Ihre Aufgabe ist es nun, den ruhelosen Seelen dort zu helfen, sich daran zu erinnern, wer sie waren und Frieden zu finden.

Dabei besticht Kena: Bridge of Spirits nicht nur mit seiner äußerst putzigen Pixar-Optik, sondern für den niedlichen Look auch überraschend fordernden Kämpfen. Darüber hinaus spielen auch Rätsel und die Erkundung der Spielwelt eine Rolle, was besonders Fans klassischer 3D-Zelda-Titel begeistern dürfte.

Mehr zum Spiel könnt ihr auch in unserem GamePro-Test nachlesen:

Besitzt ihr übrigens ein PS Plus Extra- oder Premium-Abo, müsst ihr für Kena überhaupt nichts ausgeben. Das Spiel ist nämlich aktuell Teil der Spielebibliothek und kann im Abo ohne Zusatzkosten gezockt werden.

Ohnehin macht sich PS Plus oft für die Sales im PS Store bezahlt. Viele der Angebote bekommt ihr nämlich noch einmal mit zusätzlichem Rabatt, wenn ihr ein Abo besitzt.

Jetzt seid ihr gefragt: Welches der Angebote im PS Store-Sale interessiert euch am meisten?