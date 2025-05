Legendärer Manga kehrt nach 15 Jahren in einem neuen Comic-Format zurück und ist nun komplett coloriert

Fullmetal Alchemist ist wieder zurück und das in Farbe und einem neuen Format fürs Handy. (Bild: © Hiromu Arakawa / Square Enix, Bones)

Fullmetal Alchemist: Brotherhood gilt für viele Fans als einer der besten Anime aller Zeiten. Auch der gleichnamige Manga von Hiromu Arakawa hat Kultstatus erreicht.

Jetzt, 15 Jahre nach Abschluss des Originals, ist der Klassiker und legendäre Manga wieder zurück, aber in einem neuen Format. Nämlich als komplett kolorierter Webtoon!

1:21 Trailer zeigt einen der beliebtesten Animes aller Zeiten - Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Ab sofort die ersten 7 Kapitel des neuen Fullmetal Alchemist-Webtoons kostenlos lesen

Seit dem 7. Mai 2025 ist die Fullmetal Alchemist-Neuauflage auf Webtoons.com verfügbar und das mit einem frischen neuen Look, optimiert fürs vertikale Scrollen am Handy.

Ein Webtoon ist ein digitaler Comic, der speziell für das vertikale Scrollen auf Smartphones konzipiert ist. Die Panels sind dabei untereinander statt nebeneinander angeordnet, sodass man bequem von oben nach unten lesen kann

Fullmetal Alchemist erscheint in kompletter Webtoon-Neuauflage. (Bild: © Hiromu Arakawa / Square Enix, Webtoons)

Die Panels wurden nicht nur neu angeordnet und koloriert, sondern teils digital überarbeitet oder neu gezeichnet. So wirkt die bekannte Geschichte wie neu erzählt und ist zudem an den modernen Lesefluss am Handy angepasst.

Derzeit wurden 17 Kapitel veröffentlicht, 7 davon sind kostenlos. Wer frühzeitig Zugriff auf die restlichen 10 Kapitel haben will, kann diese mit der In-App-Währung freischalten. Ihr könnt aber auch wöchentlich auf den offiziellen Release der Kapitel warten, die jeden Donnerstag kostenlos veröffentlicht werden.

Es geht hier also nur um einen früheren Zugang zu den Kapiteln, wenn ihr nicht auf den offiziellen wöchentlichen Release warten wollt.

Aktuell gibt es die Neuauflage nur auf Englisch und nur digital auf der offiziellen Seite von Webtoons – eine Printversion oder deutsche Übersetzung sind bisher nicht angekündigt.

Worum es in der Geschichte von Fullmetal Alchemist nochmal geht

Fullmetal Alchemist – Eine Geschichte über den Sinn des Lebens und was es heißt, alles zu verlieren und wiederzuerlangen. (Bild: © Hiromu Arakawa / Square Enix, Bones)

Fullmetal Alchemist erzählt die dramatische Geschichte der Brüder Edward und Alphonse Elric, die mit verbotener Alchemie versuchen, ihre verstorbene Mutter zurückzubringen – mit tragischen Folgen.

Die Transmutation scheitert und Edward verliert dabei sein linkes Bein, Alphonse hingegen seinen ganzen Körper. Um seinen Bruder nicht auch noch zu verlieren und zu retten, opfert Edward seinen rechten Arm, um die Seele von Alphonse an eine Rüstung zu binden.

Als Gegenleistung für die misslungene Transmutation verliert Alphonse seinen ganzen Körper. (Bild: © Hiromu Arakawa / Square Enix, Bones)

Nach dem grausamen Ereignis machen sich die beiden gemeinsam auf die Suche nach dem Stein der Weisen, um mithilfe des Artefakts ihre Körper zurückzuerlangen.

Die Serie war so erfolgreich, dass es sogar eine Live-Action-Adaption zu Fullmetal Alchemist gab. Den Trailer dazu findet ihr hier:

1:27 Fullmetal Alchemist - Trailer zur japanischen Manga-Verfilmung - Trailer zur japanischen Manga-Verfilmung

Hier könnt ihr die zwei Anime-Serien von Fullmetal Alchemist nachholen

Der Manga erhielt zwei Anime-Adaptionen: Fullmetal Alchemist und Fullmetal Alchemist Brotherhood. Während Fullmetal Alchemist: Brotherhood sich an die Kanon-Handlung des Mangas hält, beinhaltet Fullmetal Alchemist eine eigene Storyline – mit einigen Überschneidungen zum Original.

Beide Anime-Adaptionen sind auf Amazon Prime und Aniverse verfügbar und komplett auf Deutsch vertont. Fullmetal Alchemist umfasst eine Staffel mit 51 Episoden. Brotherhood hingegen umfasst zwei Staffeln mit jeweils 34 Folgen.

Wie ist eure Meinung zu dieser neuen farbigen Neuauflage von Fullmetal Alchemist und habt ihr dadurch wieder Lust den Manga wieder zu lesen oder sogar den Anime anzuschauen?