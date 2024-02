Bis zu 90% Rabatt im PS Store: Riesiger März-Sale mit 2.573 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet

Auch Divinity: Original Sin 2 von Baldur's Gate 3-Entwickler Larian bekommt ihr aktuell zu einem guten Kurs.

Falls ihr aktuell auf der Suche nach dem ein oder anderen Schnäppchen für PS4 oder PS5 seid, haben wir vielleicht was für euch. Im aktuellen PS Store Sale haben wir uns durch die insgesamt 2.573 Angebote gewühlt und zehn spannende und preiswerte für euch herausgesucht.

10 Top-Angebote aus dem PS Store Sale

Wann endet der Sale? Alle Angebote sind bis zum 14. März um 0:59 Uhr deutscher Zeit gültig.

Hier findet ihr den Sale: Im PS Store auf PlayStation 5 und PlayStation 4. Ihr könnt den Store auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Unsere Highlights aus dem PlayStation Store Sale

Divinity: Original Sin 2

6:15 Divinity: Original Sin 2 ist ein MUSS für Rollenspiel-Fans!

Preis: 17,99€ statt 59,99€

17,99€ statt 59,99€ Genre: rundenbasiertes Rollenspiel

rundenbasiertes Rollenspiel Entwickler: Larian Studios

Wart ihr im Vorjahr wie wir von Baldur's Gate 3 begeistert und wollt euch sofort in ein weiteres rundenbasiertes Rollenspiel stürzen, kommt ihr um den geistigen Vorfahren von Entwickler Larian nicht drumherum.

In Divinity: Original 2 könnt ihr euch ebenfalls Solo oder im Koop weit über 100 Stunden austoben und dabei ein immens tiefgreifendes RPG-System mit unzähligen Möglichkeiten im Kampf und in Dialogen nutzen.

Lost in Random

1:25 Mit Lost in Random entführen uns die Entwickler von Fe in eine neue Märchenwelt

Preis: 2,99€ statt 29,99€

2,99€ statt 29,99€ Genre: Action-Adventure aus Third-Person

Action-Adventure aus Third-Person Entwickler: Zoink

Mögt ihr die albtraumhaften Filme von Tim Burton wie Nightmare Before Christmas und habt Lust auf ein frisches Kampfsystem mit einer coolen Heldin in einer märchenhaften 3D-Zauberwelt, können wir euch Lost in Random nur empfehlen.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im GamePro-Test:

Lost in Random im Test Ein Action-Adventure, wie ihr es noch nicht erlebt habt von Dennis Michel

Dragon's Dogma: Dark Arisen

6:19 Dragon's Dogma: Dark Arisen im Test-Video.

Preis: 4,99€ statt 24,99€

4,99€ statt 24,99€ Genre: Rollenspiel mit Open World

Rollenspiel mit Open World Entwickler: Capcom

Wollt ihr euch vor dem Release von Dragon's Dogma 2 am 22. März noch ein wenig auf das tolle Fantasy-Rollenspiel-Universum von Capcom einstimmen, bekommt ihr aktuell den tollen Vorgänger zu einem tollen Kurs.

Mehr Infos zum Spiel gibt's im GamePro-Test:

Dragon's Dogma im Test Ein episches Rollenspiel mit Ecken und Kanten von Mirco Kämpfer

Das war unsere kleine aber feine Auswahl der besten Schnapper im aktuellen PS Store Sale. Ganz nach Genre-Geschmack findet ihr natürlich noch viele weitere Angebote, die sich durchaus lohnen. Neben Spielen findet ihr übrigens auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs teils stark reduziert.

War für euch ein Schnäppchen dabei, bei dem ihr schon lange auf einen guten Preis gewartet habt?