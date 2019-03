PS VR erreicht neuen Verkaufsmeilenstein - Bleibt aber Nischenprodukt

Sonys PlayStation VR hat einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht. In einem neuen Post auf dem PS Blog verkünden die PlayStation-Macher, wie viele Einheiten des PS4-Virtual Reality-Headsets bislang weltweit über die Ladentheke gegangen sind.

So gut verkauft sich PS VR

Sprach Sony im August 2018 noch von rund 3 Millionen Verkäufen, ist die Zahl mittlerweile auf 4,2 Millionen Einheiten gewachsen (Stand 3. März 2019).

Laut Sony handelt es sich bei bei dieser Zahl nicht um Auslieferungen an den Händler, sondern um tatsächliche Verkäufe an den Endkunden. Damit konnte Sony also in den vergangenen sieben Monaten nochmals 1,2 Millionen Geräte verkaufen.

Die Preissenkung von PS VR während des Black Fridays im vergangenen November sowie das beliebte Musikspiel Beat Saber dürften ihren Teil dazu beigetragen haben

Die Verkaufsentwicklungen (via Daniel Ahmad):

PS VR Release - Oktober 2016

915k Verkäufe - Februar 2017

2 Mio. Verkäufe - Dezember 2017

3 Mio.Verkäufe - August 2018

4.2 Mio. Verkäufe - März 2019

PS VR findet also nach wie vor seine Abnehmer - Verglichen mit den Verkaufszahlen der PS4 bleibt die VR-Brille aber noch immer Nischenprodukt.

Denn zum Vergleich: Die PS4 hat sich aktuellen Schätzungen von Sony (Stand Januar 2019) bislang 91,6 Millionen Mal verkaufen können.

Bei einem Investorentreffen im Frühjahr 2018 verkündete Sony sogar, dass die Verkäufe von PS VR unter den Erwartungen geblieben sind. Zwar freut sich Sony im aktuellen Blogpost über die 4,2 Millionenverkäufe, nichtsdestotrotz dürfte die Zahl für das Unternehmen auch jetzt lediglich akzeptabel sein. Der ganz große PS VR-Verkaufsboost blieb ja aus.

Bleibt abzuwarten, ob die im Zuge von Sonys State of Play-Show neu angekündigten VR-Titel für einen größeren Anstieg der VR-Sales sorgen.