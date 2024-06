Legendärer PS1-Controller kehrt in für PS5 in DualSense-Form zurück: Giftgrün und durchsichtig

Legenden unter sich: So sehen der PS5-DualSense in Lemon Yellow von Killscreen und das PS1-Vorbild aus.

Früher war zwar nicht alles besser, aber manches eben schon. Zum Beispiel der Trend, einfach alle technischen Geräte in sehr viel bunter, vor allem aber in durchsichtig zu verkaufen. Das sieht einfach objektiv betrachtet fantastisch aus und alle wollen es zurück.



Darum bringt Third Party-Hersteller Killscreen jetzt zum Glück endlich einen PS5-Controller auf den Markt, der genau diese Lücke füllt. Er ist neongelb bis giftgrün, außen durchsichtig und eine echte Augenweide. Nur der Preis trübt die Freude etwas.

Killscreen bringt durchsichtigen PS5-Controller auf den Markt, der ein Vermögen kostet

Darum geht's: Für PS1, N64 und Co. gab es haufenweise durchsichtige Controller, der Game Boy Color konnte ebenfalls in verschiedensten, halbdurchsichtigen Farben gekauft werden und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum es das heutzutage eigentlich kaum noch gibt. Die Antwort wissen wir leider auch nicht, aber Rettung naht in Form dieses DualSense-Controllers.

So sieht das gute Stück aus:

Der Killscreen PS5-Controller ist ein Traum in gelb und durchsichtig.

Cooler geht ja wohl kaum: Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist dieser DualSense-Controller einfach objektiv der Schönste. Wir können einen interessanten Blick ins Innere werfen, die Face-Buttons haben ihre alten Farben und auch das PlayStation-Symbol in der Mitte sieht so aus, wie wir das noch aus PS1-Zeiten kennen. Killscreen setzt also ganz eindeutig voll auf Nostalgie.

Leider überraschend teuer: Der einzige Wermutstropfen bei der ganzen Angelegenheit ist der Preis. Dieser DualSense für die PS5 soll nämlich stolze 139 bis 169 US-Dollar (umgerechnet bis zu 158 Euro) kosten, je nach Ausstattung.

Das ist dann doch eine ganz schön große Stange Geld und dringt fast schon in DualSense Edge-Gefilde vor. Falls euch das nicht abschreckt: Hier könnt ihr den PS5-Controller bestellen.

Dafür bietet der PS5-Controller viel: An die Ausstattung und Anpassbarkeit des Edge kommt dieser PS5-Controller zwar nicht ganz ran, aber ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, die adaptiven Trigger durch "Hair Trigger"-Knöpfe zu ersetzen, die direkt auslösen, ohne weit heruntergedrückt werden zu müssen.

Auch die Bumper aka R1- und R2-Buttons sowie das Steuerkreuz und die vier Knöpfe auf der rechten Seite lassen sich durch Mausklick-artige Buttons ersetzen. Außerdem habt ihr auch noch die Wahl, ob das Touchpad in der Mitte schwarz bleiben oder ebenfalls in durchsichtigem Neongelb beziehungsweise "Lemon Yellow" erstrahlen soll.

Wie gefällt euch der Drücker, welche Farben würdet ihr euch sonst noch wünschen und wie viel wärt ihr bereit, dafür zu bezahlen?