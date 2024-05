Ihr könnt jetzt PS1-Spiele auf dem iPhone zocken - Gamma-Emulator für die erste PlayStation-Generation erschienen

Ihr könnt nun Crash und Co. auf dem iPhone spielen.

Apple hat im letzten Monat die Richtlinien für den eigenen App Store angepasst, was das Angebot von Emulatoren legalisiert hat. Mit Delta kam auch schnell der erste Emulator in den Store, auf dem ihr die unterschiedlichsten Nintendo-Spiele zocken könnt. Wir haben für euch das Wichtigste zu Delta bereits in einem Artikel zusammengefasst:

Dank Gamma könnt ihr nun PS1-Games auf dem iPhone zocken

Nun schafft es mit Gamma bereits der nächste Emulator in den App Store. Dieses Mal könnt ihr die Spiele der ersten PlayStation darauf abspielen. Das Konsolen-Angebot ist zwar nicht so umfangreich wie bei Delta, dennoch gibt es genug PS1-Spiele, um euch ein umfangreiches Erlebnis anzubieten.

Wie lade ich Gamma herunter?

Anders als bei Delta ist das hier ganz einfach. Ihr müsst dafür keinen alternativen App Store herunterladen. Stattdessen könnt ihr Gamma einfach direkt von Apples App Store kostenlos herunterladen und loszocken.

Natürlich benötigt ihr zum Zocken ROMs beziehungsweise Spiele-Dateien. Dafür müsst ihr die originalen PS1-CDs in Software einbrennen. Das Herunterladen von den Dateien aus dem Internet ist nämlich illegal, weswegen Emulatoren ohne Spiele angeboten werden.

Welche Features erwarten mich bei Gamma?

Die Liste fällt bei Gamma um einiges kürzer als bei Delta aus. Dennoch sind die wichtigsten Funktionen enthalten:

Erstellen und Laden von Save States

Dateien-Synchronisation durch selbst gewählten Backup-Service

durch selbst gewählten Backup-Service Hardware Controller-Unterstützung

Controller-Skins für die Darstellung

für die Darstellung Cover-Artwork bei Spielen lässt sich individuell bestimmen

Gamma bietet keine optimale Erfahrung

Dennoch müssen wir bei Gamma im Gegensatz zu Delta eine Warnung aussprechen. Der Emulator läuft nämlich noch nicht ideal. User*innen sprechen teilweise von Framerate-Einbrüchen bei Spielen. Außerdem sei das Verbinden von Controllern auch nicht optimal, da schon mehrere Berichte von Abstürzen bei der Verwendung von Controllern zu lesen sind.

Zuletzt wären da noch Probleme, die nicht direkt die Leistung des Emulators betreffen, jedoch für einige genervte Reaktionen sorgen. Die App sei nämlich mit Werbung vollgemüllt. Einige User*innen sprechen auch davon, dass Gamma Benutzerdaten trackt.

Aus diesen Gründen können wir nur bedingt eine Empfehlung aussprechen. Wenn ihr dennoch einige PS1-Spiele auf eurem iPhone ausprobieren wollt, ist Gamma kostenlos und nur wenige Klicks entfernt.

Wollt ihr den Gamma-Emulator ausprobieren oder habt ihr das sogar schon?