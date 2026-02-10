"Ein Teil meiner Kindheit" - PlayStation-Fan räumt seinen Keller auf und findet dabei eine PS2, die ihm sein verstorbener Vater gekauft hat

Ein Reddit-Nutzer findet beim Aufräumen im Keller seine alte PlayStation 2 und teilt einen emotionalen Moment mit der Gaming-Community. Die Konsole, ein Geschenk seines verstorbenen Vaters, löst eine Welle der Anteilnahme aus.
Zeitgleich zeigt der Beitrag von "Silly-Description401" einmal mehr, welche besondere Rolle die PS2 in den Herzen einer ganzen Generation einnimmt.
PS2 als Symbol einer Ära
Das Bild, das ihr im unten eingebetteten Reddit-Beitrag unten sehen könnt, zeigt die Slim-Version der PlayStation 2, deren Originalmodell vor inzwischen fast 26 Jahren ihren Release feierte. Die Slim-Variante erschien zwar erst einige Jahre später, das Alter sieht man der Sony-Konsole anhand des Staubs und einiger Kratzer aber deutlich an.
Laut "Silly-Description401" stieß er beim Aufräumen eines Kellers auf die alte PlayStation 2 – jene Konsole, die ihm einst sein Vater geschenkt hatte, der 2015 verstarb. Entsprechend emotional fiel die Reaktion auf den Fund auf, bei dem das Community-Mitglied "definitiv ein bisschen geweint" hat.
Link zum Reddit-Inhalt
Ähnlich gerührt zeigen sich auch die Kommentare unter dem Beitrag, die viel Anteilnahme aussprechen und Silly-Description401 raten, die PS2 defintiiv zu behalten.
Das scheint auch der Beitragsersteller so zu sehen, denn auf den Aufruf von "wiiboy999" , innezuhalten und über das Glück nachzudenken, das die PS2 gebracht hat, antwortete Silly-Description401 mit einem ebenso simplen wie eindrücklichen Ansatz:
"Die Erinnerungen werden niemals verblassen."
Auch allgemein dürfte die PlayStation 2 auf ewig ein Teil der Konsolengeschichte bleiben – immerhin wurde die Sony-Konsole im September 2024 ins "Future Technological Heritage"-Register des japanischen Nationalmuseums der Naturwissenschaften aufgenommen.
Die Konsole habe einen "bedeutsamen Einfluss auf das Leben der Menschen, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur" gehabt – und dieser Einfluss ist natürlich auch Teil von Silly-Description401 und seiner (Familien-) Geschichte.
Welche Erinnerungen habt ihr an die PS2-Zeit?
