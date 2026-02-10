Arc Raiders-Pros sammeln die besten Tipps, die niemand sonst kennt

Arc Raiders bietet eine große Auswahl an Waffen und Items sowie verschiedenste Gegnertypen. Klar, dass dabei noch nicht alle alles ausprobiert haben. Auf Reddit werden deshalb gerade unbekanntere Tipps gesammelt.
Die besten Tipps für Arc Raiders, die kaum jemand kennt
Gestartet wurde die Diskussion vom User "e-Rand0m", der in einem Post davon erzählt, dass er durch Zufall herausgefunden hat, dass die Springer-Arcs mit einer einzigen Trailblazer-Granate erledigt werden können.
Er hat die Trailblazer vorher überhaupt nicht beachtet und direkt verkauft. Jetzt fragt er sich, was er sonst noch verpasst hat. Nach nur knapp einem Tag sind schon über 450 Kommentare eingegangen, in denen andere User ihre Tipps teilen.
Den ganzen Beitrag findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
Die Trailblazer-Granate scheint dabei generell ein heimlicher Star zu sein. Sie zieht eine Spur aus Gas hinter sich her, das durch die Detonation gezündet wird. Offenbar ist sie auch gegen Bastionen und Bombardiere sehr effektiv, also die größeren Arc, die nicht fliegen können.
Dafür müssen sie allerdings richtig geworfen werden, sodass der angegriffene Roboter möglichst lange in den Flammen steht und auch von der Explosion selbst getroffen wird.
Sucher-Granaten werden zudem als kostengünstige Alternative zu den Wolfpack-Granaten bezeichnet. Da sie ihr Ziel automatisch ansteuern, kann man sie werfen, ohne die Deckung verlassen zu müssen. Zudem sind sie sehr gut gegen Wespen und Hornissen.
Weitere Tipps aus den Kommentaren:
- Wenn man einem Rocketeer die Panzerung über dem Laser wegschießt, kann man ihn mit nur einer Wolfpack ausschalten.
- Zwei Magnet-Granaten auf den Düsen schalten einen Shredder aus.
- Schwere Munition ist vor allem gut, um Panzerung zu entfernen. Danach sind andere Waffen genauso nützlich.
Ob das nun wirklich "Tipps" sind, ist natürlich auch davon abhängig, wie viel Zeit ihr schon in Arc Raiders verbracht habt. Gerade bei den Granaten scheint sich ein zweiter Blick aber durchaus zu lohnen, besonders wenn es gegen große Arc geht.
Was sind eure besten "Geheim-Tipps" für Arc Raiders?
