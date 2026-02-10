Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update - Uhrzeit Patch Notes und Release von “Puppy Lovers” im Liveticker

Am 11. Februar 2026 erscheint mit Susi und Strolch das nächste kostenlose Update für Disney Dreamlight Valley. Unter dem Titel "Puppy Lovers" kommen die beiden titelgebenden Hunde ins Spiel. Wir begleiten die Veröffentlichung mit einem Liveticker.
Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch-Update: Alle Infos im Ticker
Dienstag, 10.02.2026
19:00 Uhr
Wann erscheint das Susi und Strolch-Update?
Los geht es am 11. Februar 2026 auf allen unterstützten Plattformen. Da es sich um ein kostenloses Update handelt, müsst ihr nichts weiter vorbereiten. Sobald der Patch verfügbar ist, könnt ihr die neuen Inhalte herunterladen und loslegen.
Updates erscheinen für Disney Dreamlight Valley immer am Mittwoch, in der Regel gegen 15 Uhr. Das ist auch in diesem Fall wieder der Plan, aber ihr solltet gegebenenfalls trotzdem mit zeitlichen Verzögerungen rechnen.
Laut Gameloft kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis das Update in allen Regionen ausgerollt ist. Bisher waren wir in Deutschland aber meistens relativ pünktlich unterwegs.
Was steckt im Susi und Strolch-Update?
Neben dem Hundepärchen, das natürlich das große Highlight ist, gibt es auch jede Menge Bugfixes und Quality-of-Life-Änderungen. Im Laufe der nächsten drei Monate gibt es außerdem drei Events.
Das sind die Highlights:
- Neue Charaktere: Susi und Strolch
- Neuer Realm: Rettet die beiden vor Hundefängern!
- Events: drei Feste im Februar, März und April
- Neuer Sternenpfad: mit Items im Stil des frühen 20. Jahrhunderts
- Baumodus: Mehrere Items auswählen und verschieben
- Sonstiges: Die Memento-Quest wird fortgeführt
Wenn ihr es ganz genau wissen möchtet, findet ihr hier die kompletten englischen Patch Notes des Updates mit allen Bug Fixes und Änderungen.
Freut ihr euch auf Susi und Strolch?
