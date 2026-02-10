Live

Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update - Uhrzeit Patch Notes und Release von “Puppy Lovers” im Liveticker

Ab Mittwoch ziehen Susi und Strolch ins Dreamlight Valley. Wir halten euch im Liveticker zum Release auf dem Laufenden.

Maximilian Franke, Sebastian Zeitz
10.02.2026 | 19:00 Uhr

Unser Live-Ticker zum Release des aktuellen Updates von Disney Dreamlight Valley. Unser Live-Ticker zum Release des aktuellen Updates von Disney Dreamlight Valley.

Am 11. Februar 2026 erscheint mit Susi und Strolch das nächste kostenlose Update für Disney Dreamlight Valley. Unter dem Titel "Puppy Lovers" kommen die beiden titelgebenden Hunde ins Spiel. Wir begleiten die Veröffentlichung mit einem Liveticker.

Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch-Update: Alle Infos im Ticker

Dienstag, 10.02.2026

19:00 Uhr

An dieser Stelle findet ihr morgen den Ticker zum Susi und Strolch-Update. Das Update erscheint voraussichtlich am 11. Februar gegen 15 Uhr. Über mögliche Änderungen halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Video starten 0:48 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

Wann erscheint das Susi und Strolch-Update?

Los geht es am 11. Februar 2026 auf allen unterstützten Plattformen. Da es sich um ein kostenloses Update handelt, müsst ihr nichts weiter vorbereiten. Sobald der Patch verfügbar ist, könnt ihr die neuen Inhalte herunterladen und loslegen.

Updates erscheinen für Disney Dreamlight Valley immer am Mittwoch, in der Regel gegen 15 Uhr. Das ist auch in diesem Fall wieder der Plan, aber ihr solltet gegebenenfalls trotzdem mit zeitlichen Verzögerungen rechnen.

Laut Gameloft kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis das Update in allen Regionen ausgerollt ist. Bisher waren wir in Deutschland aber meistens relativ pünktlich unterwegs.

Disney Dreamlight Valley: Ab morgen geht endlich eine Quest weiter und ihr braucht dafür dringend Items, die seit Monaten in eurer Lagerkiste verschimmeln
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley lässt uns bald endlich mehrere Möbel auf einmal verschieben und spart damit jede Menge Zeit und Nerven
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades
von Maximilian Franke

Was steckt im Susi und Strolch-Update?

Neben dem Hundepärchen, das natürlich das große Highlight ist, gibt es auch jede Menge Bugfixes und Quality-of-Life-Änderungen. Im Laufe der nächsten drei Monate gibt es außerdem drei Events.

Das sind die Highlights:

  • Neue Charaktere: Susi und Strolch
  • Neuer Realm: Rettet die beiden vor Hundefängern!
  • Events: drei Feste im Februar, März und April
  • Neuer Sternenpfad: mit Items im Stil des frühen 20. Jahrhunderts
  • Baumodus: Mehrere Items auswählen und verschieben
  • Sonstiges: Die Memento-Quest wird fortgeführt

Wenn ihr es ganz genau wissen möchtet, findet ihr hier die kompletten englischen Patch Notes des Updates mit allen Bug Fixes und Änderungen.

Freut ihr euch auf Susi und Strolch?

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
