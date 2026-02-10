Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update - Uhrzeit Patch Notes und Release von “Puppy Lovers” im Liveticker

Unser Live-Ticker zum Release des aktuellen Updates von Disney Dreamlight Valley.

Am 11. Februar 2026 erscheint mit Susi und Strolch das nächste kostenlose Update für Disney Dreamlight Valley. Unter dem Titel "Puppy Lovers" kommen die beiden titelgebenden Hunde ins Spiel. Wir begleiten die Veröffentlichung mit einem Liveticker.

19:00 Uhr An dieser Stelle findet ihr morgen den Ticker zum Susi und Strolch-Update. Das Update erscheint voraussichtlich am 11. Februar gegen 15 Uhr. Über mögliche Änderungen halten wir euch hier auf dem Laufenden.

0:48 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

Autoplay

Los geht es am 11. Februar 2026 auf allen unterstützten Plattformen. Da es sich um ein kostenloses Update handelt, müsst ihr nichts weiter vorbereiten. Sobald der Patch verfügbar ist, könnt ihr die neuen Inhalte herunterladen und loslegen.

Updates erscheinen für Disney Dreamlight Valley immer am Mittwoch, in der Regel gegen 15 Uhr. Das ist auch in diesem Fall wieder der Plan, aber ihr solltet gegebenenfalls trotzdem mit zeitlichen Verzögerungen rechnen.

Laut Gameloft kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis das Update in allen Regionen ausgerollt ist. Bisher waren wir in Deutschland aber meistens relativ pünktlich unterwegs.

Neben dem Hundepärchen, das natürlich das große Highlight ist, gibt es auch jede Menge Bugfixes und Quality-of-Life-Änderungen. Im Laufe der nächsten drei Monate gibt es außerdem drei Events.

Das sind die Highlights:

Neue Charaktere: Susi und Strolch

Susi und Strolch Neuer Realm: Rettet die beiden vor Hundefängern!

Rettet die beiden vor Hundefängern! Events: drei Feste im Februar, März und April

drei Feste im Februar, März und April Neuer Sternenpfad: mit Items im Stil des frühen 20. Jahrhunderts

mit Items im Stil des frühen 20. Jahrhunderts Baumodus: Mehrere Items auswählen und verschieben

Mehrere Items auswählen und verschieben Sonstiges: Die Memento-Quest wird fortgeführt

Wenn ihr es ganz genau wissen möchtet, findet ihr hier die kompletten englischen Patch Notes des Updates mit allen Bug Fixes und Änderungen.

Freut ihr euch auf Susi und Strolch?