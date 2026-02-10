LKW-Fahrer soll 2800 Switch 2-Konsolen an GameStop ausliefern, merkt an der Raststätte: Die Ware im Wert von 1,2 Millionen Euro wurde geklaut

In den USA ereignet sich ein Diebstahl von “Spielzeug“, der sich mit den gestohlenen Switch 2-Konsolen auf über eine Million Euro Schaden beläuft.

Cassie Mammone
10.02.2026 | 19:15 Uhr

Aus dem Lastwagen wurden mehrere Paletten mit Switch-2-Konsolen entwendet. (Bild: © 9NEWS) Aus dem Lastwagen wurden mehrere Paletten mit Switch-2-Konsolen entwendet. (Bild: © 9NEWS)

Ein LKW-Fahrer wird nicht schlecht gestaunt haben, als er die Polizei aufgrund gestohlenen “Spielzeugs“ kontaktierte und erfuhr, dass Waren im Wert von über eine Million US-Dollar entwendet wurden. Das hat sich am Morgen des 8. Junis 2025 in Bennett, Colorado zugetragen – als nur wenige Tage nach dem offiziellen Nintendo Switch 2-Launch am 5. Juni 2025. (via 9NEWS).

2810 entwendete Switch 2-Konsolen im Wert von knapp 1,5 Mio. US-Dollar

Was genau geschah: Am 8. Juni 2025 um 08:00 Uhr morgens kontaktierte ein LKW-Fahrer an einer Raststätte die Polizei, nachdem er während einer Kontrolle bemerkt hatte, dass Waren aus seinem Fahrzeug entwendet wurden.

Die Polizei stellte daraufhin fest, dass es sich beim entwendeten Gut um 2810 Nintendo-Switch-2-Konsolen handelte.

Video starten 18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Switch-2-Konsolen werden in den USA für 449 US-Dollar verkauft (nur die Konsole, also kein Bundle), die Kosten für Nintendo belaufen sich dabei auf ungefähr 410 US-Dollar pro Konsole. Hochgerechnet mit dem Verkaufspreis bedeutet das, dass Konsolen im Wert von 1.405.000 US-Dollar beziehungsweise umgerechnet etwas mehr als 1.180.000 Euro gestohlen wurden.

Dem LKW-Fahrer war zuvor nicht klar gewesen, mit welchen Waren er unterwegs war. Er hat sich auf dem Weg vom Hauptquartier von Nintendo of America in Redmond, Washington zu einer GameStop-Filiale in Grapevine, Texas befunden. Die einzige Information über das zu transportierende Gut sei gewesen, dass es sich dabei um Spiele sowie Spielzeug handelt.

Das wird mit den Konsolen wohl passieren

Nintendo und die Polizei haben Möglichkeiten, über die Seriennummer festzustellen, wenn eine solche gestohlene Konsole mit dem Internet verbunden wird oder sich darauf ein Account anmeldet. Nintendo kann auch solche Konsolen wieder deaktivieren und damit unbrauchbar machen.

Dies zu umgehen ist nur über einen Jailbreak möglich – einem illegalen, riskanten Prozess, der auch ehrlich erworbene Konsolen unbrauchbar machen kann.

Das ist auch der Grund, weswegen die Behörden davon ausgingen, dass diese gestohlenen Konsolen nicht im Clear Web (das Internet, wie es gewöhnlich verwendet wird) auftauchen. Stattdessen ist rechnete man damit, dass sie im Dark Web zu deutlich günstigeren Preisen aufgrund des Deaktivierungs-Risikos bei Verbindung zum Internet verkauft werden oder alternativ im Ausland.

Die gestohlenen Switch-2-Konsolen sind seitdem offenbar nicht wieder aufgetaucht. Die Behörden konnten damals auch noch nicht bestimmen, wo sich der Diebstahl genau zugetragen haben soll.

Stattdessen sprachen sie eine Warnung für Kaufinteressierte in den USA aus, die lieber nicht mit Konsolen zum halben Preis liebäugeln sollten, weil es sich dabei möglicherweise um gestohlene Ware handeln könnte.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

